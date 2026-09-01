Estados Unidos y Venezuela
Programa: Club de Prensa
¿Qué dice EEUU habla sobre Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen que hace parte del acuerdo petrolero?
El funcionario de Estados Unidos que defendió el acuerdo petrolero con Venezuela mencionó a Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen y quien ha sido señalado en el pasado por corrupción. Según el funcionario, Betancourt fue investigado por Estados Unidos y no le encontraron cargos en la unión americana y que fueron archivadas las investigaciones en su contra en Europa.