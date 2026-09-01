¿Qué dice EEUU habla sobre Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen que hace parte del acuerdo petrolero?

El funcionario de Estados Unidos que defendió el acuerdo petrolero con Venezuela mencionó a Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen y quien ha sido señalado en el pasado por corrupción. Según el funcionario, Betancourt fue investigado por Estados Unidos y no le encontraron cargos en la unión americana y que fueron archivadas las investigaciones en su contra en Europa.