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Estados Unidos y Venezuela
Programa: Club de Prensa

¿Qué dice EEUU habla sobre Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen que hace parte del acuerdo petrolero?

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El funcionario de Estados Unidos que defendió el acuerdo petrolero con Venezuela mencionó a Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen y quien ha sido señalado en el pasado por corrupción. Según el funcionario, Betancourt fue investigado por Estados Unidos y no le encontraron cargos en la unión americana y que fueron archivadas las investigaciones en su contra en Europa.

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