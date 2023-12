“La credibilidad del Consejo de Seguridad se vio gravemente comprometida”: Secretario General de la ONU por el tema de la guerra entre Israel y Hamás

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este domingo la "parálisis" de Naciones Unidas frente a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y lamentó que el Consejo de Seguridad no hubiera votado a favor de un alto el fuego.

En declaraciones durante el Foro de Doha, en Catar, Guterres consideró que el Consejo de Seguridad está "paralizado por divisiones geoestratégicas" que entorpecen la búsqueda de soluciones a la guerra.

"La autoridad y la credibilidad del Consejo de Seguridad se vieron gravemente comprometidas" por su respuesta tardía al conflicto, un perjuicio a su reputación agravado, según él, por el veto interpuesto el viernes por Estados Unidos a una resolución para pedir un cese el fuego en Gaza, dijo.

El proyecto de resolución se preparó después de que el secretario general de la ONU invocara el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para llamar la atención del Consejo sobre una cuestión susceptible de poner en riesgo el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

"He reiterado mi llamado a declarar un cese el fuego humanitario [...], desgraciadamente, el Consejo de Seguridad no logró hacerlo", señaló. "Puedo prometer que no renunciaré" a ello, añadió.

Además, advirtió del "riesgo grave de que el sistema humanitario se hunda".

"La situación evoluciona rápidamente hacia una catástrofe" que podría tener unas consecuencias "irreversibles para los palestinos en conjunto y para la paz y la seguridad en la región", sostuvo.

Según el Ministerio de Salud gobernado por Hamás, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha causado más de 17.700 muertos, sobre todo civiles y mayoritariamente mujeres y niños.

Israel lanzó esa ofensiva en respuesta al ataque de los milicianos del movimiento islamista Hamás en su territorio el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, mayoritariamente civiles, según las autoridades israelíes.