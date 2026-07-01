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Edmundo González

“Seguimos exigiendo lo que se sigue negando”: Edmundo González cuestiona al régimen por las irregularidades en la atención tras los devastadores terremotos

julio 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González cuestiona la acción del régimen tras los terremotos - Fotos: AFP
Edmundo González cuestiona la acción del régimen tras los terremotos - Fotos: AFP
A una semana de la tragedia, los venezolanos aún tienen que despertar “entre los escombros, entre la incertidumbre de no saber cómo vuelven a empezar”.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció este miércoles sobre la difícil situación que enfrentan sus compatriotas ocho días después del desastre provocado por los fuertes terremotos y la falta de acción del gobierno interino ante esta dolosa situación.

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Por medio de su red social de X, González Urrutia señaló que, a una semana de la tragedia, los venezolanos aún tienen que despertar “entre los escombros, entre la incertidumbre de no saber cómo vuelven a empezar”.

"A ese dolor se suma otro, el de ver llegar la ayuda tarde, a cuentagotas, condicionada. Un Estado que debía protegerlas no llegó”, agregó.

Edmundo González Urrutia cuestionó la falta de manejo y la falta de acción por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez en medio de la tragedia que enluta a los venezolanos, quienes permanecen bajo la incertidumbre.

"Esta semana también hemos visto a personas que exigen. Que se plantan frente a la indolencia y encuentran fuerza contra sus propios miedos. Cuando el Estado abandona, es la propia gente la que se hace responsable de exigir lo que le corresponde. Eso es la muestra de dignidad de un pueblo”, dijo el presidente legítimo de Venezuela.

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González Urrutia señaló “promesas incumplidas” de años y la “indolencia” frente a esta situación; el pueblo ha acumulado “rabia”, pues quienes debían actuar en primera instancia ante los hechos que han golpeado a Venezuela “no lo hicieron”.

"Vienen tiempos duros. El pueblo venezolano se sostiene entre sí, con la fuerza de siempre”, expresó.

Por último, dejo claro que los ciudadanos seguirán “exigiendo lo que se sigue negando, verdad y justicia para cada víctima”.

Entre tanto y mientras los grupos de rescate y ayuda humanitaria internacional siguen llegando a Venezuela, las cifras de muertos tras los fuertes sismos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron a la nación sudamericana el pasado 24 de junio siguen aumentando.

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