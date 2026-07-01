La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado internacional para recaudar 24 millones de dólares para apoyar a Venezuela

En medio de la tragedia que afronta Venezuela, tras los fuertes terremotos que han dejado más de 2000 fallecidos, más de 11.000 heridos y cientos de desaparecidos, este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado internacional para recaudar cerca de 24 millones de dólares para financiar los primeros seis meses de operaciones de ayuda en la nación sudamericana, tras los sismos.

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"El llamado tiene como objetivo brindar apoyo a aproximadamente 700.000 personas que viven en los municipios más gravemente afectados por los terremotos", manifestaron por medio de un comunicado.

“Hacemos un llamado a los gobiernos, los socios para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones filantrópicas y el sector privado para que apoyen este llamamiento y expresen su solidaridad con el pueblo de Venezuela”, agregaron.

De acuerdo con lo citado en el oficio, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que "mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la emergencia sanitaria está entrando en una nueva fase"; en ese sentido, son necesarios los recursos financieros para mantener estas ayudas.

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Todo esto teniendo en cuenta que es necesario atender a las personas lesionadas, mantener la atención médica con aquellos que deben seguir bajo hospitalización o mantener un seguimiento médico, así como la necesidad de prevenir el riesgo de brotes de enfermedades en medio de la tragedia.

La OPS señaló que los hospitales en las áreas afectadas "continúan operando por encima de sus capacidades" y "los riesgos sanitarios crecerán con toda probabilidad en las próximas semanas".

La ONU ha alertado de la tensión en aumento en el estado de La Guaira, el más afectado, tras los terremotos del pasado miércoles 24 de junio.