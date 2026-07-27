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Lunes, 27 de julio de 2026
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Venezuela

"Va para ellos": las conmovedoras palabras para víctimas de los terremotos de venezolana tras vencer a judoca ganadora de medalla de plata en París 2024

julio 27, 2026
Por: Juan Carlos Senior-Redacción NTN24
Judo femenino / FOTO: EFE
Judo femenino / FOTO: EFE
Anriquelis Barrios tuvo un impecable rendimiento en la final contra Prisca Awiti, una de las mejores figuras del judo mexicano.

Anriquelis Barrios le dedicó a los venezolanos afectados por los recientes terremotos su medalla de oro conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La judoca venezolana derrotó a la mexicana Prisca Awiti, la cual ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto en la final de la categoría de -63 kilogramos.

Barrios logró concretar el combate por ippon y celebró un triunfo que, más allá del resultado deportivo, quiso reflejarlo como un gesto de solidaridad con quienes sufrieron y están sufriendo las consecuencias de los movimientos sísmicos registrados en Venezuela.

La atleta comentó que había visitado La Guaira semanas antes de la competencia y que en cierto momento observaron los daños provocados por los terremotos , además de conocer de cerca la situación de varias familias afectadas. La experiencia, explicó, la motivó a competir pensando también en quienes atraviesan momentos difíciles.

"Mi medalla va para ellos", expresó Barrios al referirse a los venezolanos afectados , a quienes quisieron brindar un momento de alegría a través de su actuación deportiva.

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La judoca de igual forma hizo mención a que los terremotos ocasionaron daños en espacios vinculados con la práctica de su disciplina y manifestó su solidaridad con las personas que perdieron bienes o resultaron damnificadas por los sismos.

El mensaje se envía después de una final de alto nivel frente a Awiti, una de las mejores figuras del judo mexicano y subcampeona olímpica en París. Barrios logró superar a la atleta mexicana y hacerse con el título centroamericano, en una actuación que de nueva la coloca entre los protagonistas del deporte venezolano.

El título también representa una nueva conquista internacional para Barrios, quien ha ido construyendo una destacada trayectoria en el judo y ha representado a Venezuela en las principales competencias del calendario deportivo.

De esta manera, la medalla de oro conseguida en Santo Domingo no solo significó la victoria de una venezolana sobre una subcampeona olímpica. Para Barrios, también ha sido una oportunidad de dedicar un triunfo deportivo a las personas que enfrentan las consecuencias de una tragedia y recordarles que no están solos.

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