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"Maduro se veía un poco más resignado a su posición": analista sobre tercera audiencia del dictador en Estados Unidos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El asesor estratégico y analista político Demóstenes Quijada se refirió en NTN24 a la tercera audiencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York, Estados Unidos, este miércoles 22 de julio. Según Quijada, Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos con los beneficios del Estado de derecho que le otorga garantías humanas y legales, las cuales no cuentan o no contaron algunos venezolanos bajo la dictadura chavista.

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