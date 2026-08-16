NTN24
Domingo, 16 de agosto de 2026
Domingo, 16 de agosto de 2026
Fútbol

Selección que jugó el Mundial 2026 anunció sorpresivamente como nuevo entrenador a exfutbolista de larga data en Europa

agosto 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Cartel en el MetLife Stadium con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - AFP
Cartel en el MetLife Stadium con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - AFP
La dirección del estratega comenzará con el que será el partido inaugural de la Liga de Naciones, que se disputará el próximo 26 de septiembre.

Una selección que jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026 anunció este domingo a su nuevo entrenador, quien es además un reconocido exfutbolista con una larga trayectoria por algunos clubes de Europa.

Se trata del además exentrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, quien fue nombrado nuevo seleccionador de Escocia, en sustitución de Steve Clarke, que dimitió tras el Mundial.

o

La Asociación Escocesa de Fútbol anunció que el belga de 39 años firmó un contrato inicial de dos años y que liderará a Escocia en la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA.

Pocognoli, exinternacional belga, llevó al Union Saint-Gilloise al título belga 2024/25 en su primera temporada como entrenador principal.

"Cuando supe por primera vez de este interés, me entusiasmé de inmediato con la oportunidad", declaró al sitio web de la SFA. "Los aficionados de Escocia son famosos por su pasión —más recientemente en el Mundial de Estados Unidos— y yo mismo lo experimenté como jugador de Bélgica cuando jugamos en 2013", agregó.

El estratega adelantó que, junto con su cuerpo técnico, trabajará en función de hacer "todo lo posible para darles un equipo del que puedan sentirse orgullosos y para consolidar el éxito que ya ha logrado mi predecesor".

Pocognoli es el segundo entrenador extranjero en dirigir a Escocia, después del alemán Berti Vogts, quien lo hizo entre 2002 y 2004.

El exlateral izquierdo del West Brom y del Brighton ahora intentará consolidar el historial de Clarke, quien llevó a Escocia a sus tres primeros grandes torneos de este siglo.

"Desde que comenzaron las negociaciones, he estado investigando mucho, haciendo muchas preguntas y analizando áreas sobre las que podemos construir", señaló Pocognoli. "Estoy muy ilusionado con esta perspectiva y espero con interés trabajar con los jugadores para lograr aún más éxitos", añadió.

Tras guiar al Union SG a su primer título belga en 90 años, Pocognoli fichó por el Mónaco en octubre del año pasado.

Los llevó a la fase eliminatoria de la UEFA Champions League, donde perdieron por un estrecho margen ante el Paris Saint-Germain, que más adelante se proclamaría campeón.

Sin embargo, fue destituido en junio tras terminar séptimo en la Ligue 1, lo que significó que el Mónaco se quedara fuera de la Champions League de esta temporada.

o

"Fue el candidato más destacado tras un proceso exhaustivo: una persona muy impresionante, con un verdadero deseo de asumir el cargo y una visión clara de cómo quiere desempeñarlo", expresó el director ejecutivo de la SFA, Ian Maxwell.

El mandato de Pocognoli como seleccionador de Escocia comenzará con el partido inaugural de la Liga de Naciones contra Eslovenia, que se disputará en Liubliana el 26 de septiembre.

Temas relacionados:

Fútbol

Escocia

Entrenador

Fichaje

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Foto X: @ssgin3
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Abelardo de la Espriella/ Donald Trump - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Últimas noticias de Colombia 16 de agosto: así avanza la búsqueda de sobrevivientes tras seis días del terremoto

Presos políticos en Venezuela (AFP)
Presos políticos

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Aviones militares chinos - Foto AFP/ Bandera China - Foto Canva
China

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Más de Actualidad

Ver más
Sobreviviente de los terremotos en Venezuela/ FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

El relato entre lágrimas de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela: “Mi esposa mi bebé y yo somos un milagro”

Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Miguel Díaz Canel, cabeza del régimen cubano - Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen de Cuba se convirtió en objetivo prioritario de la CIA, según The New York Times

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sobreviviente de los terremotos en Venezuela/ FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

El relato entre lágrimas de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela: “Mi esposa mi bebé y yo somos un milagro”

Lionel Messi. Foto: EFE
Lionel Messi

Messi marcó su primer gol después del Mundial y su gesto tras la anotación conmovió al público: "No puede parar; ama mucho esto"

Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Miguel Díaz Canel, cabeza del régimen cubano - Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen de Cuba se convirtió en objetivo prioritario de la CIA, según The New York Times

Pete Hegseth y Donald Trump- Foto: EFE
Estados Unidos

¿Se agotan las municiones de EE. UU. en Irán? La Casa Blanca niega choque entre Donald Trump y Pete Hegseth

Ramón Jesurún y Gianni Infantino / FOTO: Federación Colombiana de Fútbol
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llegó a Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Daños en Manizales por el sismo - Cortesía
Terremoto en Colombia

Así quedaron varios puntos de Manizales tras fuerte terremoto: la Catedral Basílica sufrió graves daños

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023