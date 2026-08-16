Selección que jugó el Mundial 2026 anunció sorpresivamente como nuevo entrenador a exfutbolista de larga data en Europa

Una selección que jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026 anunció este domingo a su nuevo entrenador, quien es además un reconocido exfutbolista con una larga trayectoria por algunos clubes de Europa.

Se trata del además exentrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, quien fue nombrado nuevo seleccionador de Escocia, en sustitución de Steve Clarke, que dimitió tras el Mundial.

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La Asociación Escocesa de Fútbol anunció que el belga de 39 años firmó un contrato inicial de dos años y que liderará a Escocia en la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA.

Pocognoli, exinternacional belga, llevó al Union Saint-Gilloise al título belga 2024/25 en su primera temporada como entrenador principal.

"Cuando supe por primera vez de este interés, me entusiasmé de inmediato con la oportunidad", declaró al sitio web de la SFA. "Los aficionados de Escocia son famosos por su pasión —más recientemente en el Mundial de Estados Unidos— y yo mismo lo experimenté como jugador de Bélgica cuando jugamos en 2013", agregó.

El estratega adelantó que, junto con su cuerpo técnico, trabajará en función de hacer "todo lo posible para darles un equipo del que puedan sentirse orgullosos y para consolidar el éxito que ya ha logrado mi predecesor".

Pocognoli es el segundo entrenador extranjero en dirigir a Escocia, después del alemán Berti Vogts, quien lo hizo entre 2002 y 2004.

El exlateral izquierdo del West Brom y del Brighton ahora intentará consolidar el historial de Clarke, quien llevó a Escocia a sus tres primeros grandes torneos de este siglo.

"Desde que comenzaron las negociaciones, he estado investigando mucho, haciendo muchas preguntas y analizando áreas sobre las que podemos construir", señaló Pocognoli. "Estoy muy ilusionado con esta perspectiva y espero con interés trabajar con los jugadores para lograr aún más éxitos", añadió.

Tras guiar al Union SG a su primer título belga en 90 años, Pocognoli fichó por el Mónaco en octubre del año pasado.

Los llevó a la fase eliminatoria de la UEFA Champions League, donde perdieron por un estrecho margen ante el Paris Saint-Germain, que más adelante se proclamaría campeón.

Sin embargo, fue destituido en junio tras terminar séptimo en la Ligue 1, lo que significó que el Mónaco se quedara fuera de la Champions League de esta temporada.

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"Fue el candidato más destacado tras un proceso exhaustivo: una persona muy impresionante, con un verdadero deseo de asumir el cargo y una visión clara de cómo quiere desempeñarlo", expresó el director ejecutivo de la SFA, Ian Maxwell.

El mandato de Pocognoli como seleccionador de Escocia comenzará con el partido inaugural de la Liga de Naciones contra Eslovenia, que se disputará en Liubliana el 26 de septiembre.