Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

La tierra sigue moviéndose y generando alerta entre la población: este domingo, un sismo de magnitud 5 fue registrado en el Océano Pacífico muy cerca de las costas de Guatemala.

El movimiento telúrico, cabe resaltar, también fue sentido en la parte costera norte de El Salvador.

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Aunque la profundidad fue de 10 kilómetros, no hubo alerta de tsunami ni reporte de daños o personas lesionadas.

El sismo se produjo mientras en Indonesia ascendió a 53 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de ese país.

Cerca de cinco mil personas han sido evacuadas mientras los equipos de emergencia atienden las zonas más afectadas.

El sismo fue seguido por al menos 341 réplicas y es considerado uno de los más devastadores de los últimos años en el país.

¿Alerta sísmica global?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, entre el 7 y el 14 de agosto se registraron 98 sismos de magnitud 4,5 o superior en distintos puntos del planeta.

El registro incluye el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y, como el más fuerte del periodo, el de magnitud 7,7 ocurrido el 14 de agosto frente a la Isla de Flores, en Indonesia.

La propia oficina precisa que esta actividad sísmica es constante a escala global y que la concentración de varios eventos en una misma semana no permite predecir que otro terremoto de gran magnitud esté próximo.

El recorrido comenzó el 24 de junio en Venezuela, con dos sismos de 7,2 y 7,5, luego, el 17 de julio, México registró un sismo de 7,4 y un día después, el 18 de julio, en Perú, hubo otro de 5,1.

El 28 de julio, Japón fue sacudido por un sismo de 6,8 y ya en agosto, el 10, Colombia registró un devastador terremoto de 7,4.

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El 15 de este mismo mes, la tierra volvió a temblar con fuerza en Indonesia, con un sismo de 7,7. Ese mismo día hubo movimientos de menor magnitud en España (5,2) y Guatemala (4,4).