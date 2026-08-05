Messi marcó su primer gol después del Mundial y su gesto tras la anotación conmovió al público: "No puede parar; ama mucho esto"

El delantero argentino Lionel Messi marcó este miércoles sus primeros goles después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el que salió subcampeón con la selección de su país y en el que anotó ocho tantos.

Messi logró los tantos en el partido en el que el Inter Miami se enfrentó al Club Atlético de San Luis en la Leagues Cup, un torneo que reúne a clubes de Norteamérica.

El primero de sus goles este miércoles fue de destacada factura. El argentino remató al arco rival de primera, sin dejar caer el balón unos centímetros y atrás del punto penal, tras un centro que recibió desde el costado izquierdo.

La segunda anotación también fue de enorme calidad. El argentino armó una jugada desde el centro del campo y, tras una serie de pases, logró quedar de frente al arco del club mexicano para, finalmente, marcar.

Al argentino se le vio sonriente disfrutando del fútbol y contento por marcar gol con su club en Estados Unidos.

“No puede parar. Con 39 años, viene de demostrar que sigue siendo el mejor jugador del mundo en el Mundial, llevándonos a la final. Y la sigue rompiendo. Ama mucho esto”, comentó acertadamente un fanático tras los goles.

Durante el encuentro, otro de los protagonistas fue el atacante venezolano Telasco Segovia quien marcó uno de los goles del Inter Miami.

Messi fue una de las grandes figuras del Mundial que terminó hace poco más de dos semanas y en el que Argentina cayó en la final ante la selección de España.

El argentino fue el segundo máximo anotador del torneo detrás del francés Kylian Mbappé que marcó en 10 ocasiones.