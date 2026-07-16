Descubren un círculo prehistórico oculto bajo un páramo de Escocia durante miles de años

Un equipo de arqueólogos descubrió un nuevo círculo ceremonial debajo del páramo de Machrie Moor, en la isla escocesa de Arran, un descubrimiento que amplía el conocimiento que se tiene sobre uno de los paisajes prehistóricos más influyentes del Reino Unido.

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Según The Jerusalem Post, el hallazgo lo hicieron especialistas de Historic Environment Scotland (HES) con técnicas de prospección geofísica las cuales pueden detectar estructuras enterradas sin tener que excavar antes. Los investigadores encontraron una serie de anomalías circulares ajo tierra que corresponden a un círculo que, hasta el momento, era desconocido, el séptimo identificado en este emblemático yacimiento.

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Machrie Moor tiene consigo restos arqueológicos que provienen del Neolítico hasta la Edad del Bronce, es decir, entre el 3500 y el 1500 a. C. El lugar tiene una gran relevancia por sus monumentales círculos de piedra, muchos de los cuales han sido construidos sobre antiguos círculos de madera, aspecto que deja ver que el espacio fue utilizado durante siglos con distintos fines ceremoniales.

El nuevo monumento representa una disposición de fosas circulares donde quizá se levantaban grandes postes de madera o piedras. No obstante, estos elementos ya no se conservan, la distribución de los hoyos les facilitó a los arqueólogos construir de nuevo la forma del círculo.

Los especialistas creen que, al igual que otros monumentos megalíticos británicos, el lugar estuvo vinculado a ceremonias religiosas, reuniones comunitarias y observaciones astronómicas.

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El círculo descubierto sostiene una alineación con una abertura natural en las colinas que se encuentran cerca desde donde es posible mirar el amanecer en el solsticio de verano, algo presente en otros complejos ceremoniales de la prehistoria.

Los investigadores no descartan que el lugar fuese utilizado como espacio funerario. En otros círculos similares del Reino Unido han hallado enterramientos y restos de cremaciones, pro por ahora, no hay evidencias que sostengan ese uso en este nuevo hallazgo.

El descubrimiento no es el único en poco tiempo y se junta a otros recientes en el estudio de los monumentos prehistóricos británicos.

Hace unas semanas, arqueólogos de Wessex Archaeology hallaron cerca de Stonehenge una estructura de unos 5.000 años de antigüedad, el cual podría representar un antecedente de la famosa alineación astronómica del monumento, incrementando la hipótesis de que más de una comunidad neolítica compartía conocimiento acerca de la observación del Sol y la planificación de espacios ceremoniales antes de la construcción de Stonehenge.