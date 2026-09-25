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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Venezuela

Senado de EE. UU. en sesión trascendental discutirá sobre el regreso de María Corina Machado y la fecha de unas elecciones en Venezuela: los detalles a los que tuvo acceso NTN24

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció que la situación venezolana va a ser analizada en una sesión reservada con dos altos funcionarios del Departamento de Estado.

La situación política de Venezuela aparecerá en una reunión reservada del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que, según conoció NTN24, serán temas de discusión el regreso de María Corina Machado a Venezuela y la fecha para la realización de elecciones en el país.

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La sesión, identificada de manera oficial como “Update on Venezuela”, va a tener carácter cerrado y contará con la participación de dos funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado.

La página oficial del Comité de Relaciones Exteriores del Senado tiene programados a Juan Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y a Jeremy Lewin, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, así como también a los encargados de ofrecer la información a los senadores.

Según la información conocida por NTN24, el probable regreso de Machado hace parte de los asuntos que estarán abordados en la sesión.

La dirigente venezolana permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando logró salir del país tras un duro asedio del régimen entonces encabezado por Nicolás Maduro.

El tema tiene relevancia debido a las condiciones políticas que hay sobre una eventual vuelta de Machado y por las conversaciones que diferentes gobiernos poseen acerca del futuro institucional de Venezuela.

No obstante, de momento no se ha informado de forma pública que exista una fecha oficial para su regreso.

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El segundo asunto que, según conoció NTN24, y estará sobre la mesa es la fecha para unas nuevas elecciones en Venezuela. La discusión aparece en medio de los contactos diplomáticos que se intensificaron alrededor del futuro político del país y de las distintas propuestas sobre una eventual transición y convocatoria electoral.

La reunión igualmente resulta significativa por el perfil de los funcionarios de Estados Unidos convocados.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado indica que no habrá transmisión en video de la reunión. La página oficial en este momento la registra para el jueves 1 de octubre de 2026, a las 10:30 de la mañana, y será bajo la modalidad de sesión informativa clasificada TS/SCI.

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