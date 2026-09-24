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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado evalúa volver a Venezuela con una delegación internacional tras siete intentos frustrados por el régimen

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
La dirigente democrática evalúa un regreso público a Venezuela, con mayor exposición política, tras varios intentos frustrados por aire, tierra y mar.

María Corina Machado estudia volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional, en un movimiento que podría suponer un cambio radical ante los intentos discretos que realizó en los últimos meses.

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La posibilidad fue revelada por el diario español ABC, esto después de que la dirigente acumulara al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

La nueva estrategia contemplaría transformar su regreso en un acontecimiento político con un gran impacto y evitar que la operación quede limitada a una travesía reservada. Según la información que publicó ABC, la idea busca que Machado entre a Venezuela de forma pública y con presencia internacional, incrementado la visibilidad de su llegada frente al régimen de Delcy Rodríguez.

El planteamiento nace luego de una serie de intentos que, según su equipo y reconstrucciones periodísticas, se hicieron por diferentes vías. Los últimos tres sucedieron en menos de 24 horas desde Panamá y mezclaron opciones marítimas y aéreas. EFE aseguró que el entorno de Machado cuenta al menos siete intentos desde que salió de Venezuela en diciembre del año 2025.

El periodista David Alandete, de ABC, acompañó parte de las operaciones realizadas hace poco tiempo y documentó los movimientos que acabaron frustrados. Una de las alternativas trataba de una travesía marítima desde Panamá, pero la embarcación no zarpó. Más adelante, el equipo buscó opciones aéreas con escalas en el Caribe, entre las que se encontraban Aruba y Curazao. Los planes igualmente no llegaron a concretarse.

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El asesor de relaciones internacionales de Machado, Pedro Urruchurtu, sostuvo públicamente la existencia de los tres intentos más recientes. “En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos”, escribió en redes sociales. Su equipo asegura que Machado está en Panamá y que se le ha impedido retornar a Venezuela.

El momento político en el que aparece este posible nuevo plan de igual forma resulta importante. Mientras Machado se encuentra fuera de territorio venezolano, Delcy Rodríguez desarrolla una intensa agenda internacional y se reunió esta semana en Nueva York con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión se hizo justamente al momento en que se conocían los nuevos intentos de Machado por volver.

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