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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Aryna Sabalenka

"¿Cuál es la pregunta ahí?": así fue el disgusto de la bielorrusa Aryna Sabalenka en entrevista tras vencer a tenista colombiana en el US Open

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista Aryna Sabalenka (EFE)
La tenista Aryna Sabalenka (EFE)
La bielorrusa no comprendió un comentario de un periodista que la cuestionó sobre si podía mantener la concentración en el deporte en medio de los numerosos eventos a los que asiste.

La tenista bielorrusa Aryna Sablenka tuvo un disgusto con un periodista durante la rueda de prensa luego de su debut en el US Open en el que le ganó a la colombiana María Camila Osorio.

La bielorrusa no comprendió un comentario de un periodista que la cuestionó sobre si podía mantener la concentración en el deporte en medio de los numerosos eventos a los que asiste.

“¿Cuál es la pregunta ahí?”, interpeló la número uno del mundo tras lo que el periodista adujo que estaba “curioso”. “Tuviste tantas cosas ocurriendo la semana pasada. Ahora es solo enfocarte en el tenis y hay un poco de presión”

Sabalenka, tras el comentario, volvió a preguntar: “¿Por qué piensas que la semana anterior no estaba enfocada en el tenis?”

“Oh, creo que sí lo estabas. Solo pienso que estabas ocupada con un montón de eventos”, dijo el reportero.

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La número uno del planeta en el tenis femenino, conteniendo la calma, le explicó entonces al periodista que esos eventos son algo que no afecta su desempeño en las pistas del mundo.

“Es como mi hobby fuera del tenis. Todo el horario que planeamos gira en torno al tenis. Así que todos esos eventos no me alejan de ninguna manera”, explicó la jugadora.

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrancó este lunes la ruta a un tercer título seguido del Abierto de Estados Unidos con un convincente triunfo ante la colombiana María Camila Osorio.

La número uno mundial superó a Osorio (59 del planeta) por 6-2 y 6-4 en el primer duelo del programa en la pista central de Nueva York.

"Estoy súper contenta con mi nivel, sobre todo en el primer set", se felicitó Sabalenka, que acude bajo presión al último Grand Slam del año.

La bielorrusa, sin títulos grandes esta temporada, no solo carga con la presión de defender su condición de bicampeona sino también su liderato de la WTA, amenazado por la kazaja Elena Rybakina.

"Siento que éste es uno de mis estadios favoritos", agregó Sabalenka, de 28 años, que tuvo que arremangarse en el segundo set para terminar con la resistencia de Osorio, a quien no le pesó su estreno en la mayor pista de tenis del mundo.

Aún así la jugadora de Cúcuta, de 24 años, falló en los momentos clave y dijo adiós por cuarto año seguido en la ronda inicial, esta vez en una temporada en la que había llegado a la tercera estación en Roland Garros.

Tras entregar el primer set en 40 minutos, Osorio plantó cara en la segunda manga pese a recibir un break en el juego inicial.

La colombiana devolvió el quiebre y su juego fue ganando confianza hasta llevarse la ovación de la grada con golpes de calidad como una dejada de revés en la red para avanzarse 3-2.

En el siguiente juego tuvo su gran oportunidad con dos pelotas de break que Sabalenka contuvo para no perder el control del partido.

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La bielorrusa logró después el quiebre que necesitaba para finiquitar el pulso en una hora y 27 minutos de juego.

La rusa Polina Iatcenko, que eliminó el domingo a la mexicana Renata Zarazúa, será la siguiente rival de Sabalenka, quien llegó a su feudo de Nueva York entre dudas por un bajón de juego desde su doblete de principios de año en Indian Wells y Miami.

La otra colombiana en Flushing Meadows, Emiliana Arango, también fue eliminada el domingo por la china Wang Xinyu.

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