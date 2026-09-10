NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Marco Rubio

Con broche de oro: así cerró Marco Rubio su gira en América Latina con Perú como aliado en la región

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La gira de tres días del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Sudamérica concluyó este jueves en Lima con un anuncio estratégico de primer orden. La presidente de Perú, Keiko Fujimori, confirmó oficialmente que su país se incorpora al 'Escudo de las Américas', una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad frente al crimen organizado transnacional.

También le puede interesar

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Con broche de oro: así cerró Marco Rubio su gira en América Latina con Perú como aliado en la región

Granko Arteaga, militar del régimen venezolano / Diosdado Cabello, prófugo de la justicia de los EE. UU. - Fotos: EFE
Diosdado Cabello

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Temor en Florida: la vida y el comercio comienzan a cambiar ante incesantes redadas de ICE

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Más de Actualidad

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Esprilla anuncia plan de medidas para atender la tragedia por terremoto - Fotos: AFP
Terremoto en Colombia

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán amenaza con golpear bases de EE. UU. si continúan ataques contra sus petroleros; Washington respondió atacando importante isla

Alerta por el volcán Puracé - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
volcán Puracé

Nueva advertencia por el volcán Puracé: Servicio Geológico pidió a la comunidad precaución extrema tras registrar 100 sismos en 24 horas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Esprilla anuncia plan de medidas para atender la tragedia por terremoto - Fotos: AFP
Terremoto en Colombia

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano / FOTO: EFE
Juan Guillermo Cuadrado

El mundialista Juan Guillermo Cuadrado es oficializado como refuerzo estelar de equipo en Colombia

Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán amenaza con golpear bases de EE. UU. si continúan ataques contra sus petroleros; Washington respondió atacando importante isla

Alerta por el volcán Puracé - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
volcán Puracé

Nueva advertencia por el volcán Puracé: Servicio Geológico pidió a la comunidad precaución extrema tras registrar 100 sismos en 24 horas

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Gobierno de Colombia

¿Qué mecanismos usará Colombia para combatir a grupos criminales al contar con el apoyo de EE. UU.?

FARC - Foto: AFP
Human Rights Watch

Fracaso de la Paz Total: Human Rights Watch revela escabroso aumento del reclutamiento de menores en Colombia

Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Lionel Messi

El emotivo video con el que Messi se despidió de la Selección Argentina: lágrimas y golazos durante 20 años en la Albiceleste

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023