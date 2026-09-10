Con broche de oro: así cerró Marco Rubio su gira en América Latina con Perú como aliado en la región

La gira de tres días del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Sudamérica concluyó este jueves en Lima con un anuncio estratégico de primer orden. La presidente de Perú, Keiko Fujimori, confirmó oficialmente que su país se incorpora al 'Escudo de las Américas', una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad frente al crimen organizado transnacional.