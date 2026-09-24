Hermanos de Selena Quintanilla se enfrentan a millonaria demanda: esta es la razón

El músico estadounidense A.B. Quintanilla presentó una demanda por un millón de dólares contra su hermana, Suzette Quintanilla.

De acuerdo con documentos citados por la revista People, el conflicto estaría relacionado con la distribución de los ingresos que ambos comparten por las regalías generadas por la obra de su fallecida hermana, Selena Quintanilla.

Los registros públicos señalan que A.B. Quintanilla, conocido también por ser fundador de agrupaciones como Kumbia Kings, interpuso la demanda el pasado 10 de septiembre ante la Corte del Condado de Nueces, en Texas, contra Suzette.

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Según los documentos, Abraham Quintanilla acusa a su hermana de haber administrado de manera inadecuada Q-Productions, Inc., compañía que Suzette creó para gestionar el patrimonio y las regalías de Selena, quien fue asesinada en 1995 por su entonces asistente personal, Yolanda Saldívar.

A.B. sostiene que la supuesta mala gestión de Suzette, con quien formó parte de Selena y Los Dinos, le habría ocasionado pérdidas superiores al millón de dólares.

Esa es precisamente la cantidad que reclama en la demanda. El documento judicial señala que, después del fallecimiento de Selena, sus familiares y su esposo, Chris Pérez, llegaron a un acuerdo para repartir los beneficios derivados de sus derechos de entretenimiento. En ese acuerdo, A.B. tendría derecho a recibir una cuarta parte de los ingresos netos.

En 2016, Abraham Quintanilla, padre de Selena, designó a Suzette como directora ejecutiva de Q-Productions, Inc. Desde entonces, ella quedó a cargo de administrar los ingresos y las ganancias relacionadas con el patrimonio de la cantante. Sin embargo, A.B. afirma ahora que no ha recibido la totalidad del dinero que, según el acuerdo, le corresponde.