National Airlines podrá volar a Venezuela hasta 2028 tras autorización del Gobierno de Estados Unidos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha autorizado a National Airlines a realizar operaciones aéreas regulares entre Estados Unidos y Venezuela en los próximos dos años, con un permiso que tendrá vigencia hasta el 30 de julio de 2028.

VEA TAMBIÉN Aeropuerto de Maiquetía ya tiene fecha para reanudar sus operaciones comerciales o

La autorización, que entró en vigor el 30 de julio, busca que se realice el transporte de pasajeros, carga y correo entre ambos países. No obstante, National Airlines ha dicho que concentrará de forma inicial sus operaciones en misiones que tengan relación con el traslado de suministros esenciales y ayuda humanitaria.

El aval es el indicador de la incorporación de una nueva aerolínea de Estados Unidos al proceso de reactivación de las conexiones aéreas directas con Venezuela. American Airlines y United Airlines de igual forma han retomado sus operaciones al país en estos últimos meses, en medio de una reapertura que se está haciendo de manera gradual en lo que al aspecto de mercado aéreo corresponde.

Sin embargo, la autorización del DOT no quiere decir que National Airlines opere sin restricciones en todas las rutas. El organismo de Estados Unidos dejó claro que el permiso no le da automáticamente derechos de quinta libertad ni acceso a otros mercados en los que las compañías aéreas de Estados Unidos tengan limitaciones.

El Departamento de Transporte se guardó consigo la posibilidad de cambiar, suspender o revocar la autorización si en algún momento lo considera necesario y sin tener una audiencia previa. La medida establece un marco regulatorio para las operaciones, pero no esto no garantiza que todas las rutas que se plantean puedan iniciar ahora mismo.

National Airlines aún no anuncia de manera pública las rutas específicas que operará, asi como tampoco las frecuencias de los vuelos, los aviones que usará ni cuándo iniciará la venta de boletos. La autorización sí le deja comercializar servicios regulares de transporte entre Estados Unidos y Venezuela.

VEA TAMBIÉN Aeropuerto de Maiquetía realiza simulacro para reapertura tras los terremotos o

El permiso llega en un momento en el que Venezuela continua en la recuperación de su infraestructura aeroportuaria luego de los terremotos que afectaron al país. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por ahora tiene previsto reanudar paulatinamente sus operaciones comerciales, al principio con una capacidad reducida en momentos que siguen los trabajos de recuperación.

La llegada de National Airlines amplía las opciones para que se pueda restablecer la conectividad aérea entre ambos países luego de años de restricciones.

Las operaciones comerciales directas entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidas desde 2019 y empezaron a ser autorizadas de nuevo durante 2026 tras la captura de Maduro.