España envía al ejército a las calles de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

Se agrava la crisis en el enclave español de Ceuta tras la llegada estos últimos días de más de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África y desató una "emergencia humanitaria y social".

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

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Tras esto, luego de que centenares de personas siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

Aunque no especificó cuántos soldados enviará, señaló que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Asimismo, en un comunicado, el Ministerio del Interior destacó "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria".

"El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska considera que las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes", señaló.

Mientras tanto, muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!".

Las autoridades españolas han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes fallecidos intentando alcanzar a nado Ceuta, según confirmó la delegación del Gobierno español en el enclave.