NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
España

España envía al ejército a las calles de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes en Ceuta (EFE)
Migrantes en Ceuta (EFE)
Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Se agrava la crisis en el enclave español de Ceuta tras la llegada estos últimos días de más de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África y desató una "emergencia humanitaria y social".

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

o

Tras esto, luego de que centenares de personas siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

Aunque no especificó cuántos soldados enviará, señaló que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

o

Asimismo, en un comunicado, el Ministerio del Interior destacó "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria".

"El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska considera que las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes", señaló.

Mientras tanto, muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!".

Las autoridades españolas han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes fallecidos intentando alcanzar a nado Ceuta, según confirmó la delegación del Gobierno español en el enclave.

Temas relacionados:

España

Marruecos

Migración

Migrantes

Inmigración

Inmigrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Loro sobrevivió debajo de lso escombros en Venezuela tras los terremotos / FOTO: Captura de video
Terremoto en Venezuela

Rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, que dejaron los devastadores terremotos

Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Los cubanos se las ingenian para sobrevivir a la crisis eléctrica que se recrudece cada día con la presión de EEUU contra el régimen castrista

Fabiana Blanco-Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

"Yo estaba diciendo, no, esto es un sueño, esto no es realidad": Fabiana Blanco, la niña milagro rescatada hace un mes tras los terremotos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Loro sobrevivió debajo de lso escombros en Venezuela tras los terremotos / FOTO: Captura de video
Terremoto en Venezuela

Rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, que dejaron los devastadores terremotos

Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Los cubanos se las ingenian para sobrevivir a la crisis eléctrica que se recrudece cada día con la presión de EEUU contra el régimen castrista

Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Mundial 2026

"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Exfutbolista mundialista asume como nuevo entrenador de selección europea que llegó a cuartos de final en la última Copa del Mundo

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Selección Colombia

Juan Fernando Quintero siembra dudas sobre su futuro en la selección Colombia con un inesperado mensaje: "Te voy a extrañar"

Fabiana Blanco-Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

"Yo estaba diciendo, no, esto es un sueño, esto no es realidad": Fabiana Blanco, la niña milagro rescatada hace un mes tras los terremotos en Venezuela

Foto de referencia de Policía de Colombia (AFP)
Cúcuta

Así fue la valiente reacción de policías colombianos para responder a un atentado contra el comandante de Norte de Santander

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre