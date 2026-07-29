Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución de educación superior pública más grande e importante del país, enfrenta una crisis tras detectar posibles irregularidades en el examen de ingreso que podrían involucrar el uso de inteligencia artificial para alterar resultados. Según datos, más de 150.000 pruebas están siendo revisadas, al tiempo que el proceso de inscripción para el ciclo escolar ha sido suspendido hasta esclarecer los hechos.