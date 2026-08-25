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Martes, 25 de agosto de 2026
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Televisión de Irán difunde video en el que se ofrece millonaria recompensa por matar a Barron Trump

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Régimen de Irán pone en su mira a Melania y Barron, esposa e hijo de Trump - Foto: Canva/EFE
Régimen de Irán pone en su mira a Barron, hijo de Trump - Foto: Canva/EFE
La pieza se emitió por televisión estatal y dejó ver lugares vinculados al hijo del presidente; el Servicio Secreto aseguró que investiga la amenaza.

La televisión estatal iraní divulgó un video en el que se ve una amenaza a Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump, y sostiene que existe una recompensa de 10 millones de dólares por matarlo. El Servicio Secreto aseguró que conoce la grabación y que investiga cualquier contenido que pueda ser indicio de una amenaza en contra de las personas bajo su protección.

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El material que se emitió por el Canal 3 de la televisión iraní, vinculado a medios asociados con la Guardia Revolucionaria Islámica, lleva como título “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?””.

La grabación tiene una duración cerca de tres minutos y muestra información acerca de los lugares frecuentados por el joven de 20 años.

Las imágenes dejan ver referencias a su universidad, vehículos usados para trasladarlo y posiciones que se atribuyen a agentes del Servicio Secreto. El video asegura de igual forma que sus movimientos están “completamente monitoreados”.

No obstante, varios de los detalles que se incluyen en la pieza aún no están verificados de manera independiente.

Entre estas figura la afirmación de que una mujer pudo haber conseguido evadir la protección del Servicio Secreto, verse en privado con Barron y entregar información acerca de él a los responsables del video. Además, se afirma que el joven usa Xbox para mantener comunicaciones privadas.

La existencia de una recompensa de 10 millones de dólares no ha sido confirmada. La cifra proviene del mismo contenido divulgado por los medios estatales iraníes, por lo que se tiene que atender como una afirmación hecha en la grabación y no como una recompensa comprobada de manera oficial.

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Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, aseguró que la agencia está al tanto del video.

“El Servicio Secreto de los Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”, mencionó, según información recopilada por The Independent.

La agencia no quiso dar más detalles sobre sus medidas de seguridad diciendo que son razones operativas.

La amenaza en contra de Barron se suma a una serie de mensajes divulgados desde Irán en contra de integrantes de la familia Trump. En julio, otro video que se vinculó a medios iraníes mostró supuestos detalles acerca de los desplazamientos de Melania Trump y finalizó con una amenaza directa en contra de Barron.

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