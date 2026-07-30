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Jueves, 30 de julio de 2026
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Programa: La Tarde

Los retos de Keiko Fujimori en Perú pese a tener "muy buena relación con las fuerzas armadas"

julio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fujimori asumió el poder el martes tras haber ganado las elecciones en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez.

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