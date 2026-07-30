Perú Programa: La Tarde Los retos de Keiko Fujimori en Perú pese a tener "muy buena relación con las fuerzas armadas" julio 30, 2026 Por: David Esteban Pinzón Fujimori asumió el poder el martes tras haber ganado las elecciones en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. También le puede interesar Perú Los retos de Keiko Fujimori en Perú pese a tener "muy buena relación con las fuerzas armadas" Abelardo de la Espriella ¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto? Nasa Histórico avance: usando este potente telescopio, la NASA mapeará el universo a detalle como nunca Ataques Así fue como EE. UU. reanudó ataques contra Irán: represalia al bombardeo de sus bases Detenciones Alerta en aeropuertos de EE. UU. por detenciones migratorias de ICE: se reportan más de 800 arrestos Crisis migratoria Así fue la multitudinaria invasión migratoria de marroquíes en España: el presidente Trump lo había advertido Compartir en: