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Serbia

Serbia anuncia que rendirá honores de Estado a Ratko Mladić, criminal de guerra apodado ‘el Carnicero de Bosnia’ que murió en prisión

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Vista exterior de la Penitenciaría de Haaglanden, donde el excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic cumplió su condena, en La Haya, Países Bajos, 28 de agosto de 2026. -EFE
Vista exterior de la Penitenciaría de Haaglanden, donde el excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic cumplió su condena, en La Haya, Países Bajos, 28 de agosto de 2026. -EFE
El exgeneral serbobosnio falleció en La Haya mientras cumplía su sentencia debido al papel que tuvo en la guerra de Bosnia.

Serbia ha anunciado que Ratko Mladić va a ser enterrado con honores militares y de Estado, aunque el excomandante serbobosnio falleció al momento en que cumplía una condena de cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

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El ministro de Justicia serbio, Nenad Vujić, aseguró que las autoridades harán el traslado del cuerpo desde La Haya hasta Belgrado y va a recibir los honores correspondientes. Mladić murió el jueves en el interior del centro de detención de Naciones Unidas en La Haya, lugar donde permanecía recluido desde su condena.
La decisión ha generado una fuerte controversia debido al historial judicial del exgeneral. En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo declaró culpable de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, razones por las cuales le impuso cadena perpetua. Dicha condena se confirmó en apelación en 2021.

Mladić fue considerado uno de los responsables militares más destacados de las fuerzas serbobosnias en la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995. Bajo su mando se produjeron varias de las peores atrocidades del conflicto, incluyendo el sitio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica.

En julio de 1995, las fuerzas bajo su mando mataron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios en Srebrenica y fue catalogado como uno de los episodios más feos ocurridos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El tribunal de Naciones Unidas dictaminó que Mladić tuvo responsabilidad en el genocidio y en otras campañas de persecución y expulsión de población.

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El exgeneral estuvo prófugo durante años luego del final de la guerra. Fue detenido en Serbia en 2011 y luego trasladado a La Haya, lugar donde se iba a enfrentar al proceso judicial que terminaría con su condena.

Su figura sigue generando división en Serbia y en los territorios de la antigua Yugoslavia. Así como hay organizaciones de víctimas y sobrevivientes que lo ven como responsable de algunas de las peores atrocidades del conflicto, sectores nacionalistas serbios aún lo presentan como un defensor de los intereses serbios.

La decisión de concederle honores oficiales vuelve a colocar esa disputa en el centro del debate. El anuncio sucede pocas horas tras su muerte y puede llegar a provocar nuevas críticas de organizaciones de víctimas y autoridades de Bosnia y Herzegovina.

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