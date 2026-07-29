El momento en el que futbolista colombiano le roba un beso a Neymar: esta fue su reacción

Santos y Universidad Central de Venezuela se encontraron en el estadio Urbano Caldeira, en Sao Paulo para disputar el partido de vuelta del play-off de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño llegaba con una amplia ventaja tras imponerse 4-1 en el duelo de ida, gracias a los goles de Bontempo (35'), Menino (57'), Thaciano (67') y Da Silva Barbosa (84').

En el compromiso de vuelta, Universidad Central sorprendió desde el primer minuto con un tanto de Samuel Sosa. Sin embargo, Santos reaccionó y terminó imponiéndose por 4-2 con anotaciones de Terceros (39'), Gabriel Barbosa (56'), Menino (65') y Da Silva Barbosa (90+5'). El segundo gol del equipo venezolano fue obra de Gonzalo Mottles (72').

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Tras el pitazo final en el escenario conocido como Vila Belmiro, Edwin 'Shirra' Mosquera, exfutbolista de Millonarios e Independiente Santa Fe, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

Mientras grababa un video junto a Neymar, aprovechó para darle un beso en el cuello al delantero brasileño.

La curiosa escena desató numerosas reacciones y se convirtió en un contenido viral por el tono espontáneo y divertido del momento.

Desde el terreno de juego del estadio Urbano Caldeira, Mosquera comenzó su grabación diciendo: "Muchachos, muchachos, muchachos, les presento a alguien".

Acto seguido enfocó a Neymar y, mientras el brasileño posaba para una fotografía, le dio un breve beso en el cuello. El exjugador del Barcelona respondió entre risas, tomándose el gesto con humor.