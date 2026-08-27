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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Rusia

Rusia derribó 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Ucrania contra instalaciones petroleras en Rusia
Ataques de Ucrania contra instalaciones petroleras en Rusia
El Ministerio de Defensa ruso señaló, a través de MAX, la plataforma de mensajería del país, que sus fuerzas de defensa aérea lograron neutralizar los 267 drones durante la madrugada.

Las defensas antiaéreas de Rusia interceptaron y destruyeron durante la noche 267 drones ucranianos de largo alcance en 13 regiones del país, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, informaron este jueves las autoridades rusas. El ataque habría tenido como objetivo varios centros logísticos de Ozon.

El Ministerio de Defensa ruso señaló, a través de MAX, la plataforma de mensajería del país, que sus fuerzas de defensa aérea lograron neutralizar los 267 drones durante la madrugada.

Por su parte, Ozon, uno de los principales gigantes del comercio electrónico ruso, confirmó que sus centros logísticos en Oremburgo y Ufá fueron atacados. Según la compañía, los sistemas de defensa antiaérea repelieron las incursiones y los daños registrados fueron menores.

"Esta noche intentaron atacar nuestros centros logísticos en Oremburgo y Ufá. Evacuamos rápidamente a todos los empleados, según informaciones preliminares, nadie resultó dañado. No se produjo incendio alguno", señaló en Telegram la compañía.

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Este jueves, Rusia atacó Con drones Kiev , en el último de una serie de ataques diurnos cada vez más frecuentes contra la capital, tras varios ataques en todo el país que dejaron alrededor de una docena de heridos, según informaron las autoridades.

Tras más de cuatro años de invasión de Ucrania, Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la capital, incluso durante el día.

Las autoridades informaron que un hombre resultó herido en el distrito de Golosiivsky, en la capital.

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Vídeos difundidos en redes sociales mostraron enormes columnas de humo que se elevaban desde uno de los lugares atacados durante la mañana.

Rusia también llevó a cabo sus habituales ataques nocturnos en todo el país.

"El enemigo ha estado atacando la región de Kiev toda la noche con drones y misiles balísticos", declaró el jefe de la región, Tymur Tkachenko, añadiendo que los almacenes fueron el objetivo.

En la región nororiental de Sumy, las autoridades informaron de un muerto y cuatro heridos a causa de los ataques rusos.

Los ataques rusos dejaron tres heridos en Odesa y tres en cada una de las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón, según las autoridades.

"El enemigo atacó el transporte civil a plena luz del día mientras la gente simplemente realizaba sus actividades cotidianas", afirmó Yaroslav Shanko, jefe de la administración de la ciudad de Jersón.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró su llamamiento a los aliados de Kiev para que envíen más sistemas de defensa antimisiles balísticos para contrarrestar los ataques.

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