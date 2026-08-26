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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Vozinha

El debut del arquero Vozinha en Colo-Colo ya tiene fecha y hora confirmada

agosto 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
El guardameta disputará su primer partido con el equipo chileno tras destacarse en el Mundial 2026 con Cabo Verde.

Desde su llegada al fútbol sudamericano, el portero Vozinha es seguido de cerca por los aficionados tras su destacada participación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

El guardameta africano fue una de las grandes figuras de la cita orbital que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá enfrentando a selecciones de peso como España, campeona del certamen, y Argentina.

Tras su fichaje con Colo-Colo de Chile, la afición ha estado expectante por su debut en el fútbol sudamericano.

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Precisamente, este miércoles se confirmó la fecha y hora de su primer partido con el conjunto chileno.

El portero africano tendrá la oportunidad de debutar con Colo-Colo este miércoles 26 de agosto en el juego correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de Chile.

El equipo capitalino se medirá a Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago a las 20:30 (hora local).

Los aficionados del guardameta en todo el mundo podrán volver a ver en acción al portero de Cabo Verde que deslumbró en la cita orbital.

Semanas atrás, Vozinha fue presentado en el Estadio Monumental de Santiago ante más de 30 mil hinchas del Colo Colo.

El recibimiento del portero estrella de la Copa del Mundo fue digno de una celebridad. En un estadio a reventar, el arquero se ganó miles de aplausos y fue el protagonista de cánticos llenos de orgullo.

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Uno de los momentos más destacados del evento se dio cuando aterrizó sobre la grama del Monumental una especie de hombre pájaro, promocionado por una marca de bebidas energéticas. El hombre tras descender al estadio abrazó con simpatía al portero africano.

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