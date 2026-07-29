El Gobierno de Petro en la mira de la Contraloría General por aumento del 22,5% en contratación pública

La Contraloría General de la República, el máximo órgano de control fiscal del Estado en Colombia, ha anunciado que mantiene en la mira al Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro por el aumento en la contratación pública, tras la segunda vuelta electoral. Sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con la senadora del partido Centro Democrático, María Clara Posada.