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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Colombia

Serie de temblores sacude la misma zona de Colombia este miércoles: algunas personas sintieron movimientos en Bogotá

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio detalles del fenómeno que se sintió en varias ciudades del país.

En la mañana de este miércoles 17 de junio, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 5,1 que se originó en el municipio de Los Santos, Santander y se alcanzó a sentir en Bogotá y en Medellín.

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De acuerdo con la entidad, el fenómeno ocurrió a las 5:51 a. m. y se sintió en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.

El sismo tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, ubicado en las coordenadas 6.82 grados de latitud y -73.14 grados de longitud. La zona limita con los municipios de Zapatoca, San Juan de Girón y Piedecuesta, y el movimiento telúrico se localizó a una profundidad de referencia de 8 kilómetros.

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Poco después, el Servicio Geológico informó sobre otro temblor a las 7:17 a.m. de magnitud 3,0 en Los Santos, Santander.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones materiales. No obstante, el SGC señaló que el temblor también fue sentido con intensidad en los municipios de Jordán, a 11 kilómetros del epicentro, y Zapatoca, a 14 kilómetros, ambos en el departamento de Santander.

"Se sintió levemente en el norte de Bogotá desde un piso 8", mientras que otra persona indicó que "en la localidad de Suba se sintió fuerte", indicaron algunos usuarios en redes sociales que expresaron que sintieron movimientos en la capital colombiana.

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