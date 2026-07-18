Advierten que la final entre Argentina y España será la más tecnológica de la historia por cinco factores relacionados con la experiencia de los aficionados

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará en medio del que ha sido considerado como un punto de inflexión en el entretenimiento deportivo.

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La todavía vigente edición de la máxima cita del deporte ha mostrado cómo se han transformado las tecnologías y ha dejado a un lado las transmisiones tradicionales para dar paso a experiencias inmersivas en el que parece ser el inicio de toda una revolución.

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Según un artículo de Effective Programming for America (EPAM), lo que se presencia "es un rediseño absoluto en la manera en que los aficionados interactúan con el deporte, gracias a arquitecturas avanzadas pensadas para retener a la audiencia".

La implementación de capacidades analíticas visuales avanzadas y el procesamiento de datos en tiempo real ha permitido a las empresas de entretenimiento predecir dinámicas de juego, destacar estadísticas en directo y mantener al usuario 'enganchado' en una era de alta competencia por la atención.

"El éxito de las compañías de medios no depende de qué tan grande sea su catálogo, sino de su capacidad para convertir la transmisión en un patio de recreo interactivo", expone Fernando Silvestre en el artículo de EPAM que presenta cinco factores clave dentro de esa transformación deportiva.

El primer gran factor, según el artículo, es la transmisión inmersiva, que deja en el pasado los planos abiertos y pasivos de cámara fija.

Este punto recalca que, con la llegada del video volumétrico, la computación espacial y la realidad virtual (VR), los usuarios pueden elegir perspectivas en primera persona o explorar repeticiones tridimensionales desde cualquier ángulo de su entorno.

Como segundo hito se destaca la fragmentación de los derechos de transmisión, lo que significa que las plataformas de streaming y los gigantes tecnológicos han entrado "agresivamente" al mercado de los derechos deportivos de grandes ligas con acuerdos multimillonarios para cambiar "radicalmente" la distribución comercial de los eventos en vivo.

De acuerdo con el artículo, el tercer elemento clave es lo que denominan como "hiper-personalización impulsada por la Inteligencia Artificial (IA)".

Sin importar el canal que elijan los espectadores, la IA, según EPAM, actúa analizando los patrones de comportamiento de los fanáticos en tiempo real para personalizar la experiencia visual y crear resúmenes adaptados, recomendaciones predictivas y contenido publicitario segmentado según sus intereses específicos.

El cuarto factor está relacionado con la integración de mercados de predicción y apuestas en micro-jugadas de forma directa en las señales de video.

Se trata de la capacidad de realizar apuestas instantáneas sobre jugadas específicas que incrementa el compromiso de los usuarios y abre "flujos de ingresos masivos para las ligas", aunque se estima que plantea desafíos regulatorios complejos en términos de protección al consumidor e integridad.

"La democratización de las experiencias a la carta", según el artículo, vendría siendo el quinto punto clave, que sella la que se considera "una infraestructura tecnológica flexible" en la que el espectador tiene el control absoluto de las estadísticas, las pantallas secundarias y el audio de la transmisión.

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El artículo advierte, de igual manera, que se trata de un panorama que seguirá desarrollándose bajo un enfoque de inmersión y datos unificados que "protegerán su relevancia comercial y liderarán la nueva era del consumo deportivo digital".