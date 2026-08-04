Alarma en el fútbol mexicano: Atlante pone en duda el fichaje y la continuidad de David Ospina por lesión

Lo que prometía ser una de las contrataciones estelares de los Potros de Atlante tras el Mundial de 2026 ha dado un giro inesperado. El arquero colombiano David Ospina puso en pausa su vinculación con el conjunto mexicano tras resentirse de una antigua lesión en el codo.

El antioqueño de 37 años había arribado a territorio azteca tras finalizar su contrato con Atlético Nacional y ser presentado oficialmente, sin embargo, los dolores en la zona afectada requirieron atención médica urgente y encendieron las alarmas sobre su futuro en las canchas.

En conferencia de prensa, el estratega del Atlante, Miguel Herrera, ofreció detalles sobre la compleja situación médica que atraviesa el guardameta 'tricolor'.

"David tiene una situación de un brazo que ha puesto en duda si será jugador de Atlante. Llegó con actitud positiva, vino a entrenar, pero desafortunadamente en este proceso se resintió en el codo donde se operó hace tiempo y le ha pasado factura estos días. Ha decidido parar para saber qué va a pasar con él", declaró Herrera.

El técnico fue más allá y dejó entrever que el histórico portero de la Selección Colombia estaría considerando colgar los guantes.

"Estamos esperando la resolución de lo que pase con David, si va a continuar con su carrera o no, que no me corresponde a mí decirlo. Si David está al 100% y quiere seguir con este proyecto para su cierre de ciclo de futbolista es bienvenido", añadió el DT.

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La lesión en cuestión se remonta a febrero de 2023, cuando Ospina atajaba para el Al-Nassr de Arabia Saudita y sufrió una fractura en el codo durante un encuentro ante Al-Shabab. Aquella dolencia requirió intervención quirúrgica y una larga recuperación.

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A pesar de haber retomado el ritmo competitivo con Atlético Nacional y mantenerse en las convocatorias del combinado nacional, los estragos de la cirugía habrían reaparecido en este nuevo ciclo deportivo, dejando su carrera profesional en una encrucijada.