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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Venezuela

"Creer que el país puede ser reconstruido por quienes generaron tanto dolor es desconocer Venezuela": María Corina Machado habla de regreso a su país

julio 15, 2026
Por: Juan Carlos Senior
María Corina Machado manifiesta su intención de volver a Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado manifiesta su intención de volver a Venezuela - Foto: AFP
La líder de la democracia anunció que va a volver a Venezuela y solicitó soporte internacional para acelerar una reconstrucción democrática después de los terremotos.

María Corina Machado habló este miércoles y dijo que estará de nuevo en Venezuela para decirle presente al proceso de reconstruir el país luego de los terremotos y sostuvo que dicho esfuerzo tiene que ir más allá de solo la recuperación de la infraestructura y esto incluye una transición institucional y democrática.

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En el transcurso de una intervención por videoconferencia en el Libertas Forum, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, Machado también mencionó que su vuelta hace parte del compromiso que sigue teniendo con el futuro del país y les solicitó a los líderes europeos ser soportes de aquel proceso.

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"Esta transición política es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela", expresó la dirigente, al tiempo que aseguró que espera recibir próximamente a representantes europeos en territorio venezolano durante lo que describió como una etapa de "reconstrucción democrática".

La ganadora del premio Nobel de la Paz aseguró que los terremotos colocaron al descubierto las debilidades en cuanto a estructura que posee el país y puso en duda la actuación del régimen frente a la emergencia.

"Los terremotos no solo derribaron cientos de edificaciones, también evidenciaron un sistema basado en la corrupción y la indolencia", afirmó. En ese sentido, insistió en que la recuperación de Venezuela debe ser "humana y económica, pero también institucional y democrática".

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María Corina defendió de igual forma, que su retorno no puede interpretarse como un factor de tensión política. Algo totalmente distinto, de hecho, aseguró que quiere contribuir a una transición pacífica y fortalecer la unidad de los venezolanos en medio de la crisis provocada por el desastre natural.

Según Machado, la tragedia reforzó el deseo de cambio que tienen las personas del país y demostró la solidaridad que tiene la población frente a la catástrofe.

"Creer que el país puede ser reconstruido por quienes generaron tanto dolor es desconocer Venezuela", fueron sus palabras.

Durante su charla también estuvo presente Edmundo González Urrutia, y a su vez, el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, quien demostró su respaldo a la causa democrática venezolana y también su solidaridad con los afectados por los terremotos.

Las declaraciones de la líder demócrata se crean en un momento con alta expectativa acerca de lo que puede suceder con el escenario político venezolano y en medio de los esfuerzos de diferentes sectores por atender las consecuencias de los sismos.

Según EFE, Machado reiteró que la reconstrucción de Venezuela solo va a ser posible siempre y cuando los ciudadanos den su respaldo junto al acompañamiento de la comunidad internacional.

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