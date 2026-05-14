NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5.6 sacudió al occidente de Colombia este jueves 14 de mayo

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en Colombia Foto: @sgcol
Sismo en Colombia Foto: @sgcol
El movimiento telúrico ocurrió a las 07:48 hora local y tuvo una profundidad de 112 km.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 5.6 este jueves 14 de mayo en horas de la mañana que afectó al occidente del país.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:48 hora local y tuvo una profundidad de 112 km en El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó.

En su reporte, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia señaló que entre los municipios más afectados están Calima (Valle Del Cauca) a 41 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 43 km, Riofrío (Valle Del Cauca) a 47 km.

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se entregó un balance sobre el sismo en la capital del Valle del Cauca.

"Estamos atentos a cualquier reporte o novedad que haya pasado en la ciudad. Sin embargo, hay que darle parte a la tranquilidad a la ciudadanía de que estos sismos con estas escalas, con esta profundidad y con estos epicentros alejados de la ciudad hacen que los daños no tengan tanta gravedad", dijo Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo.

Temas relacionados:

Sismo

Sismo en Colombia

Terremoto

Tierra

Chocó

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Tim Kaine, senador demócrata (AFP)
Demócratas

"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

Donald Trump y manifestante en Venezuela - Fotos AFP y NTN24
Presos políticos en Venezuela

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Muerte de Víctor Quero bajo custodia del régimen venezolano - Foto: EFE
Víctor Hugo Quero

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

Daniel Noboa - AFP
Estados Unidos

Daniel Noboa visita Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Bolivia

Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Choe Hyon | Foto AFP
Buque

Corea del Norte realiza pruebas de misiles desde un destructor bajo supervisión de Kim Jong-un

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Salario mínimo en Venezuela

“No hay un centavo al salario”: experto sobre el incremento anunciado por Delcy Rodríguez al ingreso mínimo mensual integral

José Mourinho, técnico del Benfica - Foto: AFP
José Mourinho

Mourinho aclara su futuro y da respuesta a los rumores que lo vinculan nuevamente con el Real Madrid

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Bolivia

Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Choe Hyon | Foto AFP
Buque

Corea del Norte realiza pruebas de misiles desde un destructor bajo supervisión de Kim Jong-un

Donald Trump, presidente de EE. UU. ante la prensa - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El presidente Trump considera que Venezuela está bien, no coincidimos con él en ese sentido": Sebastián Arcos en La Tarde de NTN24

Kristalina Georgieva - Foto EFE
Kristalina Georgieva

Directora gerente del FMI asegura que es probable que Venezuela reciba apoyo crediticio y dijo que el país enfrenta un camino "muy difícil"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre