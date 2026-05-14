Fuerte sismo de magnitud 5.6 sacudió al occidente de Colombia este jueves 14 de mayo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 5.6 este jueves 14 de mayo en horas de la mañana que afectó al occidente del país.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:48 hora local y tuvo una profundidad de 112 km en El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó.

En su reporte, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia señaló que entre los municipios más afectados están Calima (Valle Del Cauca) a 41 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 43 km, Riofrío (Valle Del Cauca) a 47 km.

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se entregó un balance sobre el sismo en la capital del Valle del Cauca.

"Estamos atentos a cualquier reporte o novedad que haya pasado en la ciudad. Sin embargo, hay que darle parte a la tranquilidad a la ciudadanía de que estos sismos con estas escalas, con esta profundidad y con estos epicentros alejados de la ciudad hacen que los daños no tengan tanta gravedad", dijo Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo.