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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Venezuela

Artista colombiana insta a líderes mundiales a apoyar la educación en Venezuela tras los devastadores terremotos: "Es su turno"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela tras los devastadores terremotos - EFE
Venezuela tras los devastadores terremotos - EFE
En un emotivo mensaje, la cantante abogó por una respuesta internacional urgente para mitigar la crisis educativa en Venezuela.

La famosa artista colombiana Shakira ha vuelto a capturar la atención mundial, no sólo con su música, sino con su compromiso social.

Tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la cantante alzó su voz a través de un urgente mensaje en Instagram, apelando al sentido de responsabilidad de los líderes globales.

"Más de 430 escuelas fueron destruidas", señaló Shakira, subrayando la gravedad de la situación que ha dejado a miles de niños sin un lugar para estudiar cuando las clases retornen en septiembre.

Los terremotos, con magnitudes de 7.2 y 7.5, impactaron principalmente la región oeste de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas, y el estado costero de La Guaira.

Las cifras humanas son desgarradoras: hasta el momento, se han reportado 4.734 fallecidos, más de 17.000 heridos y alrededor de 18.000 desplazados, según fuentes oficiales. En este entorno, la educación emerge como una prioridad crucial.

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UNICEF estima que aproximadamente 680,000 niños se encuentran entre los 1.8 millones de personas que requieren ayuda humanitaria urgente en el país.

"Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes. Pero Venezuela, no están solos", agregó

La barranquillera agradeció a los líderes globales que ya han ofrecido su apoyo, incluyendo al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes se han comprometido con el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, que proporciona subvenciones directas a organizaciones en todo el mundo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para instar a otros líderes como el presidente Emmanuel Macron de Francia y el canciller Olaf Scholz de Alemania a unirse al esfuerzo.

"Presidente Macron de Francia y canciller Merz de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan, para construir un futuro mejor", dijo.

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