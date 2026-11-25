El Ministerio de Justicia confirmó la entrada en funcionamiento este miércoles 25 de noviembre de una nueva cárcel en Riohacha, La Guajira, durante un acto encabezado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto con delegados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

El complejo penitenciario, levantado sobre 36.000 metros cuadrados, contará con capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad en ocho pabellones: siete para población masculina y uno para mujeres, con una inversión total de 307.969 millones de pesos y 21.000 millones de pesos adicionales para interventoría.

La construcción comenzó en 2020 como parte del plan de renovación de infraestructura penitenciaria previsto en un documento Conpes; aunque gran parte de las obras avanzó durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la entrega oficial corresponde a la administración actual, tras aplazarse la inauguración prevista en un inicio para junio hasta el cierre del año.

La infraestructura incluye áreas de visitas, dependencias judiciales y administrativas, auditorio, portal de acceso, aulas de atención y tratamiento, servicios de salud, talleres de mantenimiento, cocina, lavandería, alojamiento para el personal de custodia, planta de tratamiento de aguas residuales, salón de armonización y un espacio específico para población wayuu, además de un pabellón femenino para 152 internas con un centro de desarrollo infantil para 15 madres gestantes o con hijos pequeños.

La apertura responde a un escenario crítico en La Guajira, donde la actual cárcel de Riohacha registra un hacinamiento del 260 %, mientras el centro de detención transitoria alcanza una sobrepoblación del 3.700 %, de acuerdo con reportes policiales.

El hacinamiento carcelario en Colombia se situó en 23,3 % en 2026, con 100.917 personas en establecimientos penitenciarios según el Inpec con corte al 21 de octubre, en tanto que los centros de detención transitoria alojaban a 17.866 personas con capacidad para solo 9.784.

Entre los establecimientos con mayor presión figuran la cárcel de La Paz en Itagüí (273 % de hacinamiento), Riohacha (261 %) y Caucasia (173 %), mientras la estación de Policía Soledad 2000 en Atlántico reportó 181 detenidos en un espacio para 27 personas, cifra equivalente a 570,4 % de sobrepoblación.

El alcance real del nuevo complejo dependerá de la asignación de personal, la coordinación institucional y las políticas orientadas a reducir el uso prolongado de espacios temporales.