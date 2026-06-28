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Domingo, 28 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Sismólogo advierte que las réplicas de los terremotos en Venezuela podrían extenderse entre tres y seis meses

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Donoso, sismólogo y profesor de geofísica aplicada en la Universidad del Desarrollo de Chile, proyecta que la secuencia de réplicas podría prolongarse considerablemente.

Cuatro días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, las réplicas sísmicas mantienen en alerta a millones de personas que aún no pueden regresar a sus hogares.

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Luis Donoso, sismólogo y profesor de geofísica aplicada en la Universidad del Desarrollo de Chile, proyecta que la secuencia de réplicas podría prolongarse considerablemente.

"Una cifra razonable debería ser de los tres o seis meses, en ese rango", afirmó el especialista, tomando como referencia el terremoto de Turquía donde las réplicas duraron aproximadamente nueve meses.

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Según modelos estadísticos del USGS, existe actualmente una probabilidad del 50% de experimentar una réplica de magnitud 5 o superior en las próximas semanas.

Esta cifra aumenta al 70% en el plazo de un mes. "Hay una pequeña chance de que exista alguna réplica de magnitud 6, una réplica significativa", advirtió Donoso, subrayando la importancia de las medidas de contingencia adoptadas por las autoridades.

El experto explicó que estos dobletes sísmicos, caracterizados por dos terremotos con menos de 40 segundos de diferencia, son comunes en sistemas de fallas transformantes como la de San Sebastián, análoga a la falla de San Andrés. "Este tipo de tectónica es poco frecuente, pero no es imposible que ocurra", señaló.

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