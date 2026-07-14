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Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez rechaza iniciativa de Abelardo de la Espriella para que Colombia ayude en la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos: "Es una barbaridad"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
El presidente electo de Colombia propuso que su país lidere la reconstrucción de las zonas afectadas en Venezuela tras el doble terremoto de junio; sin embargo, el régimen de Venezuela rechazó la propuesta, calificándola de intromisión.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, rechazó la iniciativa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que el país vecino ayude en la reconstrucción de parte de la costa venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio.

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"Él dijo que él se iba a encargar de la reconstrucción en Venezuela y no fue que él dijo que iba a ayudar. Ayudar es una cosa y decir barbaridades es otra cosa. Eso es una barbaridad”, sostuvo Rodríguez.

"Imagínate tú que yo diga: 'El ejército venezolano se va a meter en Colombia para acabar por completo con los cultivos de coca y de hoja de coca. ¿Qué diría de la Espriella?'", cuestionó el jefe del parlamento de la dictadura venezolana.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

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Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.

 

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