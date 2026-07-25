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Sábado, 25 de julio de 2026
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Lionel Messi

Revelan que la ascendencia de Lionel Messi está vinculada a otro país sudamericano diferente a Argentina: su bisabuelo no era argentino

julio 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi en el partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi en el partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Fiorenzo Santini fue el responsable de reconstruir el árbol genealógico completo del jugador.

Una exhaustiva investigación genealógica realizada por un historiador italiano y divulgada en el diario O Globo de Brasil reveló que Lionel Messi, capitán de la selección argentina y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, tiene vínculos familiares directos con otro país diferente a Argentina.

Uno de sus bisabuelos nació en Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo, a principios del siglo XX.

Fiorenzo Santini fue el responsable de reconstruir el árbol genealógico completo del jugador. La investigación comenzó cuando Messi empezaba a destacar en el Barcelona, impulsada por la curiosidad de Santini sobre el origen del apellido Messi.

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Primero descubrió la conexión italiana paterna: Angelo Messi, bisabuelo del astro, era originario de Recanati, en la región de Marche, Italia, y emigró a Argentina en 1893.

"Me puse en contacto con el padre y le conté la historia en 2015. Años después, el padre me contactó para rastrear el linaje de la madre y así poder obtener la ciudadanía italiana", explicó Santini para el diario O Globo de Brasil.

La investigación sobre la familia materna reveló la sorprendente conexión brasileña. El tatarabuelo de Messi, Raniero Coccettini, nació en San Severino Marche, Italia. Casado con Rosa Ricchezza, tuvo dos hijos en Italia: Giulia y Francesco. La familia partió hacia Brasil a bordo del barco Washington y desembarcó en Santos el 20 de septiembre de 1899, según registros de la colección histórica del Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo.

Al llegar al puerto brasileño, el nombre de Raniero Coccettini fue modificado a Ramiero Concenttini, una práctica común en aquella época debido a las dificultades lingüísticas con la ortografía y fonética de los idiomas originales de los inmigrantes.

Raniero, identificado como granjero en los registros históricos, fue contratado para trabajar en una finca del Dr. Martinho Prado Júnior en Rincão, municipio ubicado a poco más de 70 kilómetros de Ribeirão Preto. La familia se estableció en el interior paulista, donde nacieron dos hijos más: Ermínia, el 1 de enero de 1900, y Arderigo, el 27 de enero de 1904.

Precisamente, Arderigo representa el eslabón clave en la genealogía de Messi. Según el investigador, el cambio definitivo de apellido ocurrió al momento de su inscripción en Ribeirão Preto, donde pasó a llamarse Federico.

En 1905, un año después del nacimiento de Arderigo/Federico, toda la familia se trasladó a Argentina. Llegaron el 27 de septiembre de 1905 y se dirigieron a la región de Rosario, donde nacieron el abuelo del jugador, Antonio Cuccittini, su madre Celia María Cuccittini, y finalmente, el 24 de junio de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini.

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Fue precisamente el apellido Cuccittini lo que condujo al investigador a descubrir la conexión brasileña, ya que no existe ningún registro de ese apellido en Italia. Fiorenzo dedicó desde 2019 hasta 2022 a rastrear el árbol genealógico materno de Messi.

"Durante mi investigación, descubrí que aquí no existía ningún Cuccittini. Solo lo comprendí cuando recibí documentos de una prima de la madre de Messi, quien me habló del cambio de nombre y apellido al llegar a Brasil", concluyó el historiador.

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