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Mundial 2026

El duro mensaje de Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026: "Nuestras sonrisas molestan"

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
De Paul también dedicó parte de sus declaraciones a responder a las críticas recibidas durante el torneo.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul expresó su profundo dolor deportivo tras la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial 2026 ante España y lanzó dardos contra los aficionados que no apoyaron a Argentina en la cita orbital.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", escribió De Paul en un mensaje dirigido a los hinchas argentinos tras la derrota en la final del Mundial.

El jugador reconoció la frustración por no poder revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

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Sin embargo, el futbolista encontró consuelo en el respaldo incondicional de la afición. "Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", agregó el mediocampista.

De Paul también dedicó parte de sus declaraciones a responder a las críticas recibidas durante el torneo. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo", señaló con tono confrontacional.

El jugador manifestó su molestia por lo que considera actitudes dirigidas contra la selección argentina. "Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", expresó.

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A pesar de la decepción, el mediocampista cerró su mensaje con una nota de dignidad nacional. "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", concluyó De Paul.

La derrota ante España significa el fin del sueño argentino de conseguir títulos consecutivos en copas del mundo.

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