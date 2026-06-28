María Corina Machado estaría preparando su regreso a Venezuela en respuesta a la emergencia en el país suramericano tras devastación por terremotos
Según reportes de medios como Bloomberg, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha anunciado que regresará a Venezuela tras la emergencia nacional provocada por los terremotos recientes.
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El panorama sobre el retorno de Machado se desarrolla en medio de tensiones políticas y logísticas.
Por su parte, el internacionalista e investigador Geoff Ramsey precisó en su cuenta oficial de la red social X (Twitter) que "Machado intentó viajar a Curazao desde EE. UU. la semana pasada con la ayuda de contratistas de seguridad privada para llegar a Venezuela".
No obstante, Ramsey dijo que Machado "lo canceló después de que la administración Trump dejara claro que viajaría bajo su propio riesgo".
Recientemente, Machado sostuvo en entrevista con NTN24: "Todo lo que hacía en clandestinidad lo estoy haciendo ahora, algunas cosas son públicas, otras no, la gente me conoce y sabe que no he dejado de trabajar por Venezuela. El pueblo de Venezuela sabe que yo voy a volver, ya di mi palabra".
"Tenía etapas que cumplir afuera, para desde adentro seguir acompañando al pueblo de Venezuela, cosa que no he dejado de hacer... No voy a dar fecha, porque sería irresponsable", comentó.
Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.
A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.