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Domingo, 28 de junio de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado estaría preparando su regreso a Venezuela en respuesta a la emergencia en el país suramericano tras devastación por terremotos

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
El panorama sobre el retorno de Machado se desarrolla en medio de tensiones políticas y logísticas.

Según reportes de medios como Bloomberg, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha anunciado que regresará a Venezuela tras la emergencia nacional provocada por los terremotos recientes.

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El panorama sobre el retorno de Machado se desarrolla en medio de tensiones políticas y logísticas.

Por su parte, el internacionalista e investigador Geoff Ramsey precisó en su cuenta oficial de la red social X (Twitter) que "Machado intentó viajar a Curazao desde EE. UU. la semana pasada con la ayuda de contratistas de seguridad privada para llegar a Venezuela".

No obstante, Ramsey dijo que Machado "lo canceló después de que la administración Trump dejara claro que viajaría bajo su propio riesgo".

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Recientemente, Machado sostuvo en entrevista con NTN24: "Todo lo que hacía en clandestinidad lo estoy haciendo ahora, algunas cosas son públicas, otras no, la gente me conoce y sabe que no he dejado de trabajar por Venezuela. El pueblo de Venezuela sabe que yo voy a volver, ya di mi palabra".

"Tenía etapas que cumplir afuera, para desde adentro seguir acompañando al pueblo de Venezuela, cosa que no he dejado de hacer... No voy a dar fecha, porque sería irresponsable", comentó.

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Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

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