NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Perú

Esto es lo que se sabe de la investigación de la Fiscalía de Perú tras el accidente de una avioneta cerca de las Líneas de Nasca

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
Debido al estado en que fueron recuperados los cuerpos, "se están realizando pruebas de ADN”, las cuales permitirán establecer científicamente la identidad de las víctimas para su posterior entrega a sus familiares.

La Fiscalía de Perú informó el domingo que investiga el accidente de una avioneta que transportaba turistas extranjeros para observar las milenarias Líneas de Nasca, que causó la muerte de las 13 personas a bordo.

Siete italianos, dos alemanes y dos españoles murieron, junto con dos peruanos miembros de la tripulación, al estrellarse una Cessna Caravan C-208 el sábado pasadas las 13H00 locales (18H00 GMT). Las víctimas tenían entre 24 y 78 años, informaron las autoridades.

Concluidas las diligencias en el lugar del accidente, se "continuará con la investigación en coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas que originaron este lamentable accidente aéreo", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Debido al estado en que fueron recuperados los cuerpos, "se realizarán pruebas de ADN, las cuales permitirán establecer científicamente la identidad de las víctimas para su posterior entrega a sus familiares", agregó.

"Sentidas condolencias por el trágico accidente aéreo que tuvo lugar en Perú, en el que también murieron siete ciudadanos italianos", escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ya inició las pesquisas sobre lo ocurrido, declaró a periodistas el ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia.

Hasta el momento "solo se sabe que el piloto reportó problemas mecánicos antes del siniestro", aunque aún no se ha establecido si hubo una falla en el motor, señaló.

"La avioneta explotó, aparentemente producto del impacto, no es que explotó antes", dijo por su parte Carlos Cordero, de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del ministerio de Transportes.

o

La empresa peruana AeroDiana, que operaba la avioneta accidentada, indicó en un comunicado que "colabora plenamente con las autoridades, poniendo a disposición toda la información requerida para esclarecer las causas del accidente".

El ministerio de Transportes "suspendió las operaciones" de AeroDiana hasta que concluyan con las investigaciones.

"Este tipo de aeronaves no cuenta con una caja negra convencional, dispone de un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición", indicó en un comunicado el ministerio.

Las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, son geoglifos de más de 2.000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde lo alto.

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

Temas relacionados:

Perú

Accidente

Muertos

Investigación

Fiscalía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Advertencia del CENTCOM a los buques que navegan el estrecho de Ormuz - Foto: AFP/Canva
CENTCOM

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio habla sobre elecciones en Venezuela: "En algún momento tiene que haber una transición"

Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela participando en una vigilia - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

Excarcelan a presos políticos venezolanos José Sánchez, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela

Atentado terrorista en Cúcuta - Foto EFE
Violencia en Colombia

"Colombia es el noveno país en el mundo con más atentados terroristas en el mundo, por encima de Israel": experto en seguridad

Gemelos Matías y Mateo Peña, víctimas del terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela participando en una vigilia - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

Excarcelan a presos políticos venezolanos José Sánchez, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela

Atentado terrorista en Cúcuta - Foto EFE
Violencia en Colombia

"Colombia es el noveno país en el mundo con más atentados terroristas en el mundo, por encima de Israel": experto en seguridad

Néstor Lorenzo previo al juego Colombia ante Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias - Foto: AFP
Selección Colombia

Revelan hasta cuándo dirigirá Néstor Lorenzo a la Selección Colombia tras su renovación

Gemelos Matías y Mateo Peña, víctimas del terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Álex Saab

La justicia de Estados Unidos anunció la fecha del inicio de juicio contra Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

Plantel del Barcelona | Foto de referencia: EFE
Barcelona

Promesa del fútbol colombiano le anotó al Barcelona en partido amistoso en el que estuvo presente Jude Bellingham

Congreso español cuestiona la visita de 'Timochenko' - Foto: Canva/EFE
Timochenko

“Esa visita forma parte de un blanqueamiento”: diputado español sobre visita de ‘Timochenko'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023