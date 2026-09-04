Estados Unidos celebra golpe al crimen que dio el gobierno de Colombia con su colaboración y mostró imágenes de impactante operativo

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá se pronunció sobre un reciente golpe a la organización criminal transnacional del Tren de Aragua que se dio en la ciudad colombiana de Manizales.

En su mensaje la representación diplomática en la capital colombiana confirmó que inteligencia de Estados Unidos participó en el golpe.

“Nuevo golpe al crimen transnacional con la caída de uno de los cabecillas del Tren de Aragua. El trabajo articulado entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses demuestra que la coordinación da resultados contundentes”, indicó.

La embajada recordó que la operación conjunta logró la captura de alias ‘Coty’ y alias ‘Patón’, quienes eran requeridos por la Interpol.

Destacó además que con las capturas se logra el “cierre de rutas transnacionales de narcotráfico hacia EE. UU. y Europa”. “Golpe directo a la financiación del terrorismo, extorsión y tráfico de armas”, remarcó.

“La cooperación estratégica entre la Policía de Colombia, el Gaula de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la DEA sigue desmantelando las redes criminales y fortaleciendo la seguridad en nuestra región”, celebró la embajada.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el jueves este golpe que definió como un golpe estratégico al Tren de Aragua.

“Hoy, en Manizales, nuestra Policía Nacional, a través de la DIPOL y el GAULA-ÉLITE, capturó en la Operación TITÁN a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional”, afirmó el mandatario.

El presidente divulgó imágenes del operativo en el que se ve como agentes ingresan a una vivienda armados y con escudos. El video retrata el impactante momento en el que uno de los cabecillas fue capturado en su habitación mientras dormía y se encontraba con una mujer.

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Los agentes le advirtieron al ver que el sospechoso tenía las manos dentro de una cobija que las dejara al descubierto. “Saque las manos de la cobija”, le gritaban una y otra vez.

A ambos capturados, según se ve en las imágenes, los agentes les leyeron los presuntos delitos por los que fueron detenidos.