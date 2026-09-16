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Selección de Brasil

La Selección de Brasil sufre importante baja por lesión para amistosos tras el Mundial 2026 en medio de drástica renovación

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Los brasileños jugarán en dos ocasiones ante Australia, el 25 y el 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, y ante India el 3 de octubre en Calcuta.

El delantero del Chelsea João Pedro está lesionado y será reemplazado por el mediocampista Martinelli, del Fluminense, para los primeros partidos amistosos de Brasil después del Mundial 2026, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La Canarinha se enfrentará a Australia e India con una nómina renovada tras el retiro internacional del astro Neymar y luego de ser eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega.

Los brasileños jugarán en dos ocasiones ante los Socceroos, el 25 y el 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, y ante India el 3 de octubre en Calcuta.

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João Pedro, de 24 años, era una de las mayores novedades después de ser sacrificado por el seleccionador Carlo Ancelotti en el listado del Mundial para darle cabida a Neymar.

Sin embargo, la CBF informó que el atacante presenta una lesión, sin ofrecer más detalles.

En el inicio de la temporada ha tenido destacadas actuaciones en el fútbol inglés, con tres goles y tres asistencias en cuatro partidos de la Premier League.

En su lugar fue llamado Martinelli, baluarte del Fluminense de Río de Janeiro, que clasificó el martes a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ancelotti pondrá en marcha ante Australia e India un plan para conformar una "nueva generación" tras el adiós de Neymar, máximo anotador de la selección con 80 goles.

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El italiano convocó solo a nueve de los 26 futbolistas que disputaron el Mundial de 2026.

Entre ellos están los estelares Vinícius Júnior y Raphinha, así como el mediocampista Bruno Guimarães y los centrales Gabriel Magalhães y Marquinhos.

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