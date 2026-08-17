Suspenden operaciones de importante aeropuerto por emisión de ceniza del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil ordenó la suspensión temporal de despegues y aterrizajes en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, como medida preventiva ante la caída y dispersión de ceniza proveniente del volcán Puracé.

La entidad aeronáutica advirtió que la presencia de partículas en la atmósfera representa un riesgo elevado para la seguridad de los vuelos, ya que el material abrasivo puede afectar el funcionamiento de las turbinas de las aeronaves.

La restricción aérea responde a los recientes reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que mantiene al sistema volcánico Puracé y a la cadena de Los Coconucos en alerta Naranja.

De acuerdo con el SGC, el comportamiento del volcán registra parámetros sin precedentes.

Entre la tarde del 15 de agosto y las primeras horas del domingo 16 de agosto se contabilizaron siete emisiones de ceniza, con reportes de caída del material en veredas como El Consuelo y 20 de Julio.

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Las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a los pasajeros con itinerarios programados desde o hacia la capital del Cauca a contactar directamente a sus aerolíneas para verificar la reprogramación de los vuelos.

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El SGC y la Aerocivil mantendrán un monitoreo constante sobre la evolución de la masa de aire y la actividad eruptiva para determinar la reapertura de la terminal aérea.