Irán Programa: La Tarde Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses agosto 16, 2026 Por: Redacción NTN24 El régimen de Irán anunció una recompensa equivalente a 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses, y el doble si lo hace una mujer. También le puede interesar Irán Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses Terremoto en Colombia "Nos sentimos totalmente cobijados y abrazados por el Gobierno Nacional": alcaldesa de Buenaventura tras visita de Abelardo de la Espriella Sismo Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala China Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad" Abelardo de la Espriella El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron Terremoto en Colombia Últimas noticias de Colombia 16 de agosto: así avanza la búsqueda de sobrevivientes tras seis días del terremoto Compartir en: