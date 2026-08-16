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Domingo, 16 de agosto de 2026
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Irán
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Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses

agosto 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Irán anunció una recompensa equivalente a 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses, y el doble si lo hace una mujer.

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