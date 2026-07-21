NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

julio 21, 2026
Por: David Lozano
James Rodríguez - EFE
James Rodríguez - EFE
Por medio de sus redes sociales, el club de la MLS anunció el futuro del '10' de la selección Colombia en el equipo.

James Rodríguez, el futbolista colombiano y '10' de la selección Colombia, sigue siendo foco en el fútbol. Las críticas no paran y muchos hablan acerca de su futuro luego de su participación en el Mundial de 2026.

o

En redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo, ya que los pocos minutos que acumuló en la MLS le habrían pasado factura al momento de jugar con la Tricolor.

Tras la eliminación de la selección Colombia, se hablaba del futuro futbolístico de James: si llegaría a su fin o si seguiría jugando en la MLS. Sin embargo, este martes, Minnesota United publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que confirmó oficialmente que el colombiano no continuará en el equipo, por lo que volverá a ser agente libre.

Un "gracias por todo, James" fue suficiente para aclarar la situación del colombiano con el club. De esta manera, quedó confirmado que deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera deportiva.

En días pasados, se habló de la posibilidad de que James llegara a la Serie A de Italia.

o

Según el periodista Rudy Galetti, muy cercano a la Lazio, el club romano haría una oferta por James Rodríguez en los próximos días, tras la Copa del Mundo. El comunicador asegura que el Mundial del colombiano fue "bueno", lo que le abriría las puertas al capitán de la selección Colombia.

Finalmente, aunque el futuro del '10' de la Tricolor es incierto, se espera que en las próximas semanas se defina a dónde irá, ya que, para muchos, con 35 años aún le queda tiempo para seguir jugando.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Minnesota

Selección Colombia

Jugadores

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué hará la Fiscalía en la tercera audiencia de Nicolás Maduro?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
Final del Mundial

"Si gano el Mundial, me retiro de la selección": la sorpresiva advertencia de jugador que disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa y la selección argentina - Foto: EFE
Dibu Martínez

El 'Dibu' Martínez rompió el silencio tras perder la final del Mundial y puso en duda su continuidad con la Selección Argentina: "Queda reflexionar"

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

La Guaira | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

El doloroso antes y después de una reconocida zona de La Guaira tras los terremotos: decenas de edificios colapsaron

Grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Selección de Irán - Foto EFE
Selección de Irán

"Estaba tan feliz cuando pudimos retirarles las visas": secretario de Gobierno Trump celebró con un baile la eliminación de Irán del Mundial, según revista de EE. UU.

Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
Final del Mundial

"Si gano el Mundial, me retiro de la selección": la sorpresiva advertencia de jugador que disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa y la selección argentina - Foto: EFE
Dibu Martínez

El 'Dibu' Martínez rompió el silencio tras perder la final del Mundial y puso en duda su continuidad con la Selección Argentina: "Queda reflexionar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre