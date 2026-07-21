¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

James Rodríguez, el futbolista colombiano y '10' de la selección Colombia, sigue siendo foco en el fútbol. Las críticas no paran y muchos hablan acerca de su futuro luego de su participación en el Mundial de 2026.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección o

En redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo, ya que los pocos minutos que acumuló en la MLS le habrían pasado factura al momento de jugar con la Tricolor.

Tras la eliminación de la selección Colombia, se hablaba del futuro futbolístico de James: si llegaría a su fin o si seguiría jugando en la MLS. Sin embargo, este martes, Minnesota United publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que confirmó oficialmente que el colombiano no continuará en el equipo, por lo que volverá a ser agente libre.

Un "gracias por todo, James" fue suficiente para aclarar la situación del colombiano con el club. De esta manera, quedó confirmado que deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera deportiva.

En días pasados, se habló de la posibilidad de que James llegara a la Serie A de Italia.

Según el periodista Rudy Galetti, muy cercano a la Lazio, el club romano haría una oferta por James Rodríguez en los próximos días, tras la Copa del Mundo. El comunicador asegura que el Mundial del colombiano fue "bueno", lo que le abriría las puertas al capitán de la selección Colombia.

Finalmente, aunque el futuro del '10' de la Tricolor es incierto, se espera que en las próximas semanas se defina a dónde irá, ya que, para muchos, con 35 años aún le queda tiempo para seguir jugando.