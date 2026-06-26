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Viernes, 26 de junio de 2026
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Sismo en Colombia

Susto en el Caribe colombiano por temblor con epicentro muy cerca de Santa Marta

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
Por las costas del mar Caribe es por donde ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron La Guaira en Venezuela.

La tierra sigue moviéndose por la zona del mar Caribe y el movimiento telúrico más reciente se sintió en Santa Marta, Colombia. Un sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Dibulla, La Guajira, sacudió esta ciudad colombiana, aunque fue algo corto.

Cabe recordar que por la zona del Mar Caribe se encuentra ubicada La Guaira, la ciudad costera de Venezuela que fue la más afectada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país.

En horas de la tarde de este viernes se reportó una nueva réplica de magnitud 5.4 con epicentro en La Guaira, según el servicio geológico de Estados Unidos.

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Las réplicas tras los devastadores terremotos del miércoles se siguen sintiendo en la zona del mar Caribe, por lo que se mantiene la alerta ante posibles sismos más fuertes.

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

En La Guaira parece que hubiera caído una bomba nuclear. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros.

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