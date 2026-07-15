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"Nos tiene que importar el proceso a la democracia sin importa quién lo lidere": analista político sobre la transición democrática en Venezuela

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado reapareció en el escenario internacional con un mensaje de paz y organización cívica para Venezuela. Ante más de 60 partidos políticos de 42 países reunidos en el Foro Libertad del Partido Popular Europeo en Madrid, la líder de la democracia en Venezuela anunció su intención de regresar al país y desmintió categóricamente los pronósticos sobre una posible guerra civil. En paralelo a estas declaraciones, el régimen de Delcy Rodríguez y un grupo de la antigua oposición anunciaron un plan de trabajo para iniciar en agosto, bajo el argumento de fortalecer la democracia. Para hablar sobre este tema, David Rico, analista político y consultor venezolano, conversó con El Informativo de NTN24.

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