Venezolanos guardan un minuto de silencio a un mes de los terremotos que dejaron devastación y dolor

Ciudadanos venezolanos guardaron este viernes un minuto de silencio al cumplirse un mes de los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, en una jornada de homenaje que reunió a ciudadanos, familiares de las víctimas, rescatistas y autoridades en distintos puntos del territorio nacional.

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A las 6:04 de la tarde, hora local, se cumplió el momento central de la conmemoración, coincidiendo con la hora en la que ocurrió el primer movimiento telúrico que dio paso a la tragedia. La convocatoria invitó a los venezolanos dentro y fuera del país a detener sus actividades, encender una vela y guardar silencio en memoria de quienes perdieron la vida.

Uno de los principales actos se desarrolló en Caraballeda, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. En el lugar, los trabajos de búsqueda y remoción de escombros fueron suspendidos temporalmente durante el minuto de silencio, mientras familiares, vecinos, voluntarios, rescatistas de Protección Civil y bomberos rindieron homenaje a las víctimas.

El momento estuvo acompañado por una sirena y se realizó frente a estructuras afectadas por el colapso de edificaciones. En el sitio también fueron colocados flores, velas y otros objetos como parte de un altar en memoria de las personas fallecidas y de quienes todavía son buscados por sus familiares.

En Caracas también se realizaron actos conmemorativos.

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La capital fue escenario de distintas expresiones de duelo y solidaridad, entre ellas una misa multitudinaria en la plaza Altamira. La jornada incluyó además momentos de oración, encendido de velas y repique de campanas en distintos lugares del país.

Delcy Rodríguez también participó en una jornada oficial de homenaje. Un acto de ascenso de funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Rodríguez había decretado previamente siete días de duelo nacional tras la tragedia y, durante las semanas posteriores a los terremotos, encabezó acciones relacionadas con la atención a las comunidades afectadas. Rodríguez también visitó un campamento transitorio instalado en Caracas para familias desplazadas por los sismos y supervisó la atención brindada a los damnificados.

El homenaje de este viernes se extendió a diferentes comunidades y fue acompañado por mensajes difundidos en redes sociales. Los registros audiovisuales muestran momentos de silencio y actos de memoria en distintos lugares de Venezuela, mientras las familias afectadas continúan enfrentando las consecuencias de una tragedia que, un mes después, permanece presente en la memoria colectiva.

Con velas encendidas, oraciones, campanas y un minuto de silencio, Venezuela recordó este 24 de julio a las víctimas de los terremotos y rindió homenaje a quienes participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia.