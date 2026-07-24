NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Venezolanos guardan un minuto de silencio a un mes de los terremotos que dejaron devastación y dolor

julio 24, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela - Foto EFE
La jornada de homenaje reunió a ciudadanos y autoridades en distintos puntos, mientras las familias recuerdan a las víctimas de la tragedia.

Ciudadanos venezolanos guardaron este viernes un minuto de silencio al cumplirse un mes de los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, en una jornada de homenaje que reunió a ciudadanos, familiares de las víctimas, rescatistas y autoridades en distintos puntos del territorio nacional.

o

A las 6:04 de la tarde, hora local, se cumplió el momento central de la conmemoración, coincidiendo con la hora en la que ocurrió el primer movimiento telúrico que dio paso a la tragedia. La convocatoria invitó a los venezolanos dentro y fuera del país a detener sus actividades, encender una vela y guardar silencio en memoria de quienes perdieron la vida.

Uno de los principales actos se desarrolló en Caraballeda, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. En el lugar, los trabajos de búsqueda y remoción de escombros fueron suspendidos temporalmente durante el minuto de silencio, mientras familiares, vecinos, voluntarios, rescatistas de Protección Civil y bomberos rindieron homenaje a las víctimas.

El momento estuvo acompañado por una sirena y se realizó frente a estructuras afectadas por el colapso de edificaciones. En el sitio también fueron colocados flores, velas y otros objetos como parte de un altar en memoria de las personas fallecidas y de quienes todavía son buscados por sus familiares.
En Caracas también se realizaron actos conmemorativos.

 

o

La capital fue escenario de distintas expresiones de duelo y solidaridad, entre ellas una misa multitudinaria en la plaza Altamira. La jornada incluyó además momentos de oración, encendido de velas y repique de campanas en distintos lugares del país.

Delcy Rodríguez también participó en una jornada oficial de homenaje. Un acto de ascenso de funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Rodríguez había decretado previamente siete días de duelo nacional tras la tragedia y, durante las semanas posteriores a los terremotos, encabezó acciones relacionadas con la atención a las comunidades afectadas. Rodríguez también visitó un campamento transitorio instalado en Caracas para familias desplazadas por los sismos y supervisó la atención brindada a los damnificados.

El homenaje de este viernes se extendió a diferentes comunidades y fue acompañado por mensajes difundidos en redes sociales. Los registros audiovisuales muestran momentos de silencio y actos de memoria en distintos lugares de Venezuela, mientras las familias afectadas continúan enfrentando las consecuencias de una tragedia que, un mes después, permanece presente en la memoria colectiva.

Con velas encendidas, oraciones, campanas y un minuto de silencio, Venezuela recordó este 24 de julio a las víctimas de los terremotos y rindió homenaje a quienes participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Homenaje

Venezuela

Tragedia

Venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Trasteo en la Casa de Nariño / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Incendios en Madrid - Foto: EFE
Madrid

“Una crisis de seguridad humana”: experto acerca de la emergencia que vive Madrid por los incendios

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo / FOTOS: EFE
Terremoto en Venezuela

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello cambia sus apariciones públicas tras alta presencia militar de EE. UU. en Venezuela; solo se ve de noche y con escoltas

Más de Actualidad

Ver más
Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
Dictadura en Cuba

"El régimen debe liberar los presos políticos de inmediato": Rubio insta a la dictadura de Cuba a excarcelar presos por razones políticas tras cinco años del 11J

Perkins Rocha | Foto: EFE
Perkins Rocha

Tribunal niega revisión de la medida cautelar contra Perkins Rocha y seguirá en arresto domiciliario

Rescate de Hernán Gil | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
Dictadura en Cuba

"El régimen debe liberar los presos políticos de inmediato": Rubio insta a la dictadura de Cuba a excarcelar presos por razones políticas tras cinco años del 11J

Perkins Rocha | Foto: EFE
Perkins Rocha

Tribunal niega revisión de la medida cautelar contra Perkins Rocha y seguirá en arresto domiciliario

Rescate de Hernán Gil | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Entrenador de Egipto pidió a la FIFA expulsar del Mundial al árbitro francés que impartió justicia en el partido de octavos de final ante Argentina

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

La NASA con datos satelitales estimó que unos 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos en Venezuela tras terremotos

Bomberos de Caracas - Foto de referencia: AFP
Incendio

Incendio en apartamento en San Bernardino, Caracas, dejó dos personas lesionadas

Harry Kane con Inglaterra en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Harry Kane clasificó a Inglaterra a los octavos de final de la Copa del Mundo con dos golazos y enfrentará a un anfitrión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre