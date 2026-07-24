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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Aseguradora revela el monto en dólares de pérdidas asumidas tras los terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Agencia Reuters
Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Las tormentas en Portugal y España le costaron a Mapfre unos 50 millones de euros en el primer trimestre.

La aseguradora española Mapfre MAP.MC informó este jueves que las pérdidas derivadas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela ascenderían a un máximo de 25 millones de euros (28,5 millones de dólares), después de que su beneficio neto del primer semestre creciera un 9,4% a pesar de las reclamaciones relacionadas con las tormentas en España y Portugal y de los efectos negativos del tipo de cambio en Turquía.

El aumento de los beneficios y la adquisición por parte de Mapfre de la aseguradora estadounidense Safety Insurance SAFT.O por 1.540 millones de dólares, que también se anunció el jueves, ponen de relieve la capacidad de la empresa para seguir expandiéndose incluso mientras hace frente a dificultades geopolíticas y relacionadas con catástrofes.

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Las tormentas en Portugal y España le costaron a Mapfre unos 50 millones de euros en el primer trimestre, un gasto que se absorbió sin grandes dificultades, según el director financiero, José Luis Jiménez

Los resultados en Turquía se vieron afectados por las inundaciones del primer trimestre, un ajuste por hiperinflación de 14 millones de euros y una depreciación de la lira del 12,4%.

El ratio combinado de no vida —un indicador de rentabilidad en el que una cifra más baja indica un mejor rendimiento— mejoró del 93,1% al 92,8%.

Mapfre se muestra cautelosamente optimista de cara al segundo semestre y va por buen camino para cumplir los objetivos de 2024-2026.

La adquisición de Safety Insurance impulsará el beneficio neto en un 5% una vez completada la integración.

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Jiménez dijo que la operación beneficiaría a Mapfre desde una perspectiva estratégica y financiera y aportaría valor añadido desde el primer momento.

Las acciones bajaban un 5% a las 1005 GMT, y los analistas señalaban unos resultados dispares.

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