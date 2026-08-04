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Martes, 04 de agosto de 2026
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Régimen de Nicaragua
Programa: La Tarde

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), conversó con La Tarde de NTN24 sobre el plan de 12 puntos expuesto por la oposición nicaragüense, por medio del cual buscan la liberación de su país y una transición democrática. Así como la operación especial por parte de EE. UU. para la detención y extracción de Daniel Ortega y Rosario Murillo, similar a la que se adelantó en Venezuela.

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