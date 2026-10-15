Tesla presentó su nuevo carro capaz de volar y hacer giros en el aire: alcanzaría más de 370 km/h y estas son las imágenes de las impactantes demostraciones

Tesla presentó este jueves 15 de octubre la segunda generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo que sorprendió durante una demostración en Texas, Estados Unidos, por sus extraordinarias capacidades de aceleración y las maniobras que realizó en el aire. El automóvil, desarrollado con la participación de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, se convirtió nuevamente en uno de los proyectos más llamativos de la marca.

La exhibición se llevó a cabo en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, donde el vehículo ascendió por una rampa curva, realizó giros en el aire y aterrizó sobre sus ruedas. También saltó por encima de varios automóviles de Tesla, incluido el camión eléctrico Semi, en una demostración que buscaba mostrar las posibilidades de una tecnología que va más allá de las capacidades habituales de un deportivo convencional.

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Uno de los momentos más llamativos fue cuando el Roadster se desplazó boca abajo por una rampa, utilizando un sistema de succión para mantenerse adherido a la superficie. Posteriormente, empleó propulsores para realizar maniobras aéreas y completar una voltereta antes de regresar a la pista. Durante la exhibición, el asiento del conductor estaba ocupado por Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla.

Cabe resaltar que, en materia de rendimiento, Elon Musk afirmó que el automóvil puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 0,81 segundos y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima. Estas cifras corresponden a las prestaciones anunciadas durante la presentación y todavía deben distinguirse de los resultados certificados mediante pruebas independientes.

Para ejecutar las maniobras mostradas, el vehículo incorpora propulsores de gas comprimido, una tecnología desarrollada con la participación de SpaceX. El sistema utiliza aire a presión para generar empuje y permitir movimientos breves en el aire, mientras que los ventiladores contribuyen a mantener el automóvil adherido a determinadas superficies.

El diseño también incorpora controles electrónicos de dirección, conocidos como steer-by-wire, que sustituyen la conexión mecánica convencional entre el volante y las ruedas por un sistema electrónico. Sin embargo, las características definitivas de producción y la configuración que llegará a los compradores todavía no están completamente detalladas.

Durante el evento, Musk reconoció que el vehículo no está necesariamente optimizado para la seguridad. Por ello, las maniobras exhibidas no significan que pueda realizar estas acciones de manera segura en vías públicas. También siguen pendientes las condiciones regulatorias que determinarían si la versión equipada con propulsores puede homologarse para circular por carretera.

Asimismo, cabe destacar que la presentación representa un nuevo capítulo para uno de los automóviles más esperados de Tesla. La compañía mostró la segunda generación del Roadster en noviembre de 2017, cuando anunció una aceleración de 0 a 96 km/h en 1,9 segundos, una velocidad máxima superior a los 400 km/h y una autonomía de aproximadamente 998 kilómetros.

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En aquel momento, Tesla esperaba comenzar las entregas en 2020. Sin embargo, el calendario cambió en repetidas ocasiones y el proyecto permaneció durante años sin llegar a la producción comercial. En 2026, la demostración también sufrió aplazamientos: inicialmente estaba prevista para el 1 de octubre, pero la compañía trasladó el evento al día 15 debido a las condiciones meteorológicas previstas en Texas.

Ahora, Musk anunció que la producción comenzaría en 2028. No obstante, el cumplimiento de ese plazo será determinante para los clientes que llevan años esperando el vehículo.

¿Cuánto costará el nuevo Tesla Roadster?

Tesla reabrió las reservas del deportivo mediante un pago inicial de 5.000 dólares con tarjeta de crédito y una transferencia adicional de 45.000 dólares dentro de los diez días siguientes. La reserva solo queda completada cuando se recibe el segundo pago.

Aunque la compañía había anunciado en 2017 un precio inicial de 200.000 dólares para el modelo y una edición Founders Series de 250.000 dólares, esos valores corresponden a los planes originales y no deben interpretarse como el precio definitivo de la nueva versión presentada.

Por ahora, Tesla no ha confirmado cuánto costará el automóvil que llegará a producción ni ha detallado todas sus especificaciones comerciales. La demostración tampoco resuelve las dudas sobre la homologación de los propulsores para su uso en carretera.

El Roadster representa así una apuesta de Tesla por mostrar sus avances en ingeniería y rendimiento eléctrico, en un momento en que la compañía también impulsa proyectos relacionados con la conducción autónoma y la robótica.