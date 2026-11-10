Este sería el técnico sudamericano que Manchester United buscaría para salir de crisis que lo tiene cerca del descenso en Inglaterra

Manchester United estudia alternativas para renovar su proyecto deportivo en medio de crisis que lo tiene en puestos de descenso en Inglaterra y uno de los nombres que sale en el radar es el del argentino Mauricio Pochettino.

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El entrenador, que en este momento dirige a la selección de Estados Unidos, sería una de las opciones para asumir el banquillo del equipo inglés, pese a que su contratación podría tener un obstáculo económico: el club tendría que pagar una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

Pochettino tiene contrato con la federación norteamericana hasta 2030. Según informó TyC Sports, el acuerdo contempla una compensación económica para permitir que el técnico salga del cargo antes de la fecha establecida.

El costo podría incrementar si Manchester United igualmente pretende incorporar al grupo de colaboradores que acompaña al argentino desde hace años.

El club tendría que negociar las condiciones de salida de su cuerpo técnico, lo que elevaría el desembolso requerido para concretar la operación.

El interés por Pochettino se explica, en parte, por su recorrido en el fútbol inglés. El entrenador estuvo al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea. Su etapa más destacada fue en Tottenham, club con el que llegó a la final de la Liga de Campeones de 2019, pero no pudo conseguir el título tras caer frente al Liverpool.

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Su posible llegada a Old Trafford además dependería de su situación contractual con Estados Unidos. La federación anunció en agosto de 2026 la extensión de su vínculo hasta el Mundial de 2030, con responsabilidades que tienen incluido el trabajo con las selecciones juveniles y otras áreas del desarrollo deportivo.

Pochettino no sería el único entrenador que se ve para el futuro del Manchester United. El italiano Antonio Conte igualmente figura entre los nombres que generan interés, pero su perfil despierta algunas reservas en el interior de la institución, según la información citada por TyC Sports.

Conte cuenta con una trayectoria destacada en Europa: ganó títulos de liga con Juventus, Inter y Chelsea, además de conseguir la Copa FA con el conjunto de Londres. Su carácter exigente y su personalidad fuerte, no obstante, serían factores que la directiva tendría en cuenta previo a avanzar.

El debate acerca del próximo entrenador se produce mientras el equipo pasa por un momento complicado en la Premier League. La situación de Michael Carrick está bajo evaluación y la dirigencia contempla una alternativa que deje recuperar competitividad y estabilidad.

De momento, Manchester United no confirma una negociación formal con Pochettino ni con Conte.